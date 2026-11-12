Flávia Alessandra processa o Facebook por golpe com inteligência artificial

A atriz Flávia Alessandra acionou a Justiça contra o Facebook após ter sua voz e sua imagem manipuladas por inteligência artificial em propagandas fraudulentas. As peças publicitárias utilizavam a identidade da artista para divulgar cosméticos na rede social.

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O material adulterado simulava recomendações para comercializar o produto denominado "soro da beleza", prometendo combater rugas e rejuvenescer a pele. A artista afirmou que nunca autorizou a veiculação, não gravou os vídeos exibidos e sequer conhece a mercadoria anunciada.

Funcionamento dos anúncios adulterados

As postagens combinavam manipulações audiovisuais para forjar um depoimento favorável da atriz sobre o produto. Em uma das gravações falsificadas, o conteúdo mostrava a artista agradecendo a um suposto profissional de saúde pelo tratamento.

Os vídeos eram veiculados em formato de publicações pagas na plataforma. Conforme os autos, o material permaneceu ativo mesmo após o envio de avisos extrajudiciais e de alertas formais encaminhados pelos representantes da atriz à empresa.

Pedidos apresentados na ação judicial

As publicações saíram do ar tempos depois, mas a atriz manteve o processo para identificar os criadores da fraude. A defesa exige que a plataforma digital apresente registros específicos:

histórico de acessos da conta responsável;

registros cadastrais da conta que impulsionou o material.

A artista solicita que a controladora da rede social arque integralmente com os honorários dos advogados e com todas as despesas decorrentes da tramitação do processo.

Posicionamento do Facebook

Em contestação apresentada perante a Justiça, o Facebook sustentou que não possui a obrigação de repassar informações que não estejam sob sua posse. A empresa afirmou que determinados dados ligados ao impulsionamento não são obrigatoriamente mantidos em seus sistemas: