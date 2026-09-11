Celebridades e TV
Flávia Alessandra e Renata Sorrah: entenda a relação entre as atrizes
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A ligação entre as artistas não vem de parentesco direto, mas de um homem que fez parte da vida de ambas em momentos distintos: o diretor Marcos Paulo, que foi casado com Renata Sorrah entre 1981 e 1984 e, mais tarde, com Flávia Alessandra, entre 1992 e 2002. Desses relacionamentos surgiram as filhas, que aproximaram as duas famílias. Foto: Reprodução / Instagram
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Giulia Costa é filha de Flávia com Marcos Paulo, enquanto Renata Sorrah teve com o diretor a filha Mariana Sochaczewski Simões, que é médica. Ou seja, Mariana e Giulia são meias-irmãs por parte de pai. É esse laço que une as duas atrizes, ainda mais pela convivência frequente entre as irmãs. Foto: Reprodução / Instagram
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Inclusive, as duas já demonstraram publicamente o carinho uma pela outra. Em uma homenagem nas redes sociais, Mariana escreveu uma bonita mensagem para a irmã, em que destacou a parceria entre as duas, a importância dela em sua vida. Também ressaltou o apoio da irmã aos seus projetos e na criação dos filhos, além de celebrar a relação de cumplicidade entre elas. Foto: Reprodução / Instagram
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As duas ainda compartilham outra meia-irmã, Vanessa Simões, a mais velha das três. Ela é fruto do relacionamento de Marcos Paulo com a modelo italiana Tina Serina, sua primeira esposa, com quem ficou casado entre 1970 e 1971. O ator e diretor morreu em 2012, vítima de uma embolia pulmonar. Foto: Divulgação TV Globo
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Flávia Alessandra, que nasceu em 7 de junho de 1974, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é formada em Direito e chegou a trabalhar como advogada antes de se tornar atriz. Ela estreou na televisão em 1989, na novela "Top Model", após vencer o concurso Melhor de Três, do "Domingão do Faustão". Foto: Reprodução / Instagram
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Ao longo da carreira, Flávia Alessandra deu vida a personagens como Dorothy, em "A Indomada"; Lívia, em "Meu Bem Querer", "Porto dos Milagres" e "O Beijo do Vampiro"; além da vilã Cristina, em "Alma Gêmea". Ela também protagonizou "Caras e Bocas" e atuou em novelas como "Duas Caras" e "Salve Jorge". Foto: Divulgação Globo / Angélica Goudinho
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Já Renata Sorrah nasceu em 21 de fevereiro de 1947, no Rio de Janeiro. Ela começou a carreira na televisão em 1969, na Rede Tupi, e, no ano seguinte, estreou na Rede Globo na novela "Assim na Terra Como no Céu". A atriz é conhecida por papéis como Heleninha Roitman, em "Vale Tudo", e a vilã Nazaré Tedesco, em "Senhora do Destino". Foto: Reprodução Youtube
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