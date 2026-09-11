Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Flávia Alessandra e Renata Sorrah: entenda a relação entre as atrizes

RF
Redação Flipar
  • A ligação entre as artistas não vem de parentesco direto, mas de um homem que fez parte da vida de ambas em momentos distintos: o diretor Marcos Paulo, que foi casado com Renata Sorrah entre 1981 e 1984 e, mais tarde, com Flávia Alessandra, entre 1992 e 2002. Desses relacionamentos surgiram as filhas, que aproximaram as duas famílias.
    A ligação entre as artistas não vem de parentesco direto, mas de um homem que fez parte da vida de ambas em momentos distintos: o diretor Marcos Paulo, que foi casado com Renata Sorrah entre 1981 e 1984 e, mais tarde, com Flávia Alessandra, entre 1992 e 2002. Desses relacionamentos surgiram as filhas, que aproximaram as duas famílias. Foto: Reprodução / Instagram
  • Giulia Costa é filha de Flávia com Marcos Paulo, enquanto Renata Sorrah teve com o diretor a filha Mariana Sochaczewski Simões, que é médica. Ou seja, Mariana e Giulia são meias-irmãs por parte de pai. É esse laço que une as duas atrizes, ainda mais pela convivência frequente entre as irmãs.
    Giulia Costa é filha de Flávia com Marcos Paulo, enquanto Renata Sorrah teve com o diretor a filha Mariana Sochaczewski Simões, que é médica. Ou seja, Mariana e Giulia são meias-irmãs por parte de pai. É esse laço que une as duas atrizes, ainda mais pela convivência frequente entre as irmãs. Foto: Reprodução / Instagram
  • Inclusive, as duas já demonstraram publicamente o carinho uma pela outra. Em uma homenagem nas redes sociais, Mariana escreveu uma bonita mensagem para a irmã, em que destacou a parceria entre as duas, a importância dela em sua vida. Também ressaltou o apoio da irmã aos seus projetos e na criação dos filhos, além de celebrar a relação de cumplicidade entre elas.
    Inclusive, as duas já demonstraram publicamente o carinho uma pela outra. Em uma homenagem nas redes sociais, Mariana escreveu uma bonita mensagem para a irmã, em que destacou a parceria entre as duas, a importância dela em sua vida. Também ressaltou o apoio da irmã aos seus projetos e na criação dos filhos, além de celebrar a relação de cumplicidade entre elas. Foto: Reprodução / Instagram
  • As duas ainda compartilham outra meia-irmã, Vanessa Simões, a mais velha das três. Ela é fruto do relacionamento de Marcos Paulo com a modelo italiana Tina Serina, sua primeira esposa, com quem ficou casado entre 1970 e 1971. O ator e diretor morreu em 2012, vítima de uma embolia pulmonar.
    As duas ainda compartilham outra meia-irmã, Vanessa Simões, a mais velha das três. Ela é fruto do relacionamento de Marcos Paulo com a modelo italiana Tina Serina, sua primeira esposa, com quem ficou casado entre 1970 e 1971. O ator e diretor morreu em 2012, vítima de uma embolia pulmonar. Foto: Divulgação TV Globo
  • Flávia Alessandra, que nasceu em 7 de junho de 1974, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é formada em Direito e chegou a trabalhar como advogada antes de se tornar atriz. Ela estreou na televisão em 1989, na novela
    Flávia Alessandra, que nasceu em 7 de junho de 1974, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, é formada em Direito e chegou a trabalhar como advogada antes de se tornar atriz. Ela estreou na televisão em 1989, na novela "Top Model", após vencer o concurso Melhor de Três, do "Domingão do Faustão". Foto: Reprodução / Instagram
  • Ao longo da carreira, Flávia Alessandra deu vida a personagens como Dorothy, em
    Ao longo da carreira, Flávia Alessandra deu vida a personagens como Dorothy, em "A Indomada"; Lívia, em "Meu Bem Querer", "Porto dos Milagres" e "O Beijo do Vampiro"; além da vilã Cristina, em "Alma Gêmea". Ela também protagonizou "Caras e Bocas" e atuou em novelas como "Duas Caras" e "Salve Jorge". Foto: Divulgação Globo / Angélica Goudinho
  • Já Renata Sorrah nasceu em 21 de fevereiro de 1947, no Rio de Janeiro. Ela começou a carreira na televisão em 1969, na Rede Tupi, e, no ano seguinte, estreou na Rede Globo na novela
    Já Renata Sorrah nasceu em 21 de fevereiro de 1947, no Rio de Janeiro. Ela começou a carreira na televisão em 1969, na Rede Tupi, e, no ano seguinte, estreou na Rede Globo na novela "Assim na Terra Como no Céu". A atriz é conhecida por papéis como Heleninha Roitman, em "Vale Tudo", e a vilã Nazaré Tedesco, em "Senhora do Destino". Foto: Reprodução Youtube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay