Vídeo: Flávia Alessandra choca Otaviano Costa com revelação íntima

O casamento de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, um dos mais queridos da TV brasileira, foi alvo de comentários e reações intensas nas redes sociais após uma revelação inesperada da atriz. Durante participação no programa Surubaum, comandado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Flávia decidiu abrir o jogo sobre uma experiência íntima vivida no passado — e pegou o marido completamente de surpresa ao falar que já foi a uma casa de swing.

“Dark room não, mas eu já parei em swing”, disparou a atriz, sem rodeios. A confissão gerou uma reação imediata de Otaviano Costa, que pareceu visivelmente surpreso com a fala da esposa: “Pera aí, pera aí, 18 anos de casamento?”, questionou, tentando entender o que acabou de ouvir.

Repercussão das falas de Fávia Alessandra na web

Os internautas, é claro, não deixaram passar o momento inusitado. “Meu Deus, Gi acabaram com o casamento de 18 anos, brincadeira, adorei”, escreveu uma seguidora. Outra comentou: “A cara dele de: ué, a gente vai falar disso? Achei que não podia.” Já um terceiro foi direto ao ponto: “Antes de você ela tinha vida, amigão!”.

A revelação inesperada reacendeu o carisma do casal entre os fãs, que se divertiram com o bom humor e espontaneidade de Flávia e a reação genuína de Otaviano.

Casamento à distância: um novo desafio

Enquanto o público se diverte com o episódio, os bastidores do relacionamento entre os dois também vêm enfrentando uma nova fase. Desde que assumiu o comando do programa Melhor da Noite, na Band, Otaviano Costa passou a viver parte da semana em São Paulo, enquanto Flávia Alessandra e as filhas permanecem no Rio de Janeiro.

A atriz comentou sobre a nova dinâmica: “É essa nova configuração que a gente tá vivendo de vida, né, gente? O Ota tá indo pra São Paulo quarta, quinta e sexta. É algo novo pra gente: ficar longe, separadinho — nem que seja por três dias.”

Mesmo com a distância, o casal afirma que tudo foi discutido com maturidade e respeito. “A gente colocou todos os prós e contras na mesa… Eu disse: ‘Vai lá, eu seguro aqui’”, contou Flávia, que não esconde sentir falta do companheiro. “Está sendo, sim, bem difícil pra gente… Eu tô sentindo bastante a falta dele”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

The post Vídeo: Flávia Alessandra choca Otaviano Costa com revelação íntima appeared first on Super Rádio Tupi.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.