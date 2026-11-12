Penélope Cruz explica por que trocou Los Angeles por Madri com a família e revela o que mais pesou na decisão de mudar a rotina dos filhos longe de Hollywood

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Após viverem um longo período em Los Angeles, Penélope Cruz e Javier Bardem se mudaram há cerca de dez anos para Madri com os filhos Leo e Luna. A capital espanhola é a cidade natal da atriz premiada com o Oscar.

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Em entrevista à revista "The Perfect Magazine", a atriz explicou que a mudança visou garantir aos filhos um ambiente protegido da pressão midiática de Hollywood. Atualmente, Leo tem 15 anos e Luna tem 12 anos.

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Na avaliação da atriz, Madri proporciona maior liberdade e privacidade aos jovens. O local reúne os familiares de ambos e amigos de infância e adolescência. Esse vínculo facilita uma vida normal, sincera e genuína antes que os filhos escolham o próprio caminho de trabalho.

Limites rígidos no uso de telas

A busca por normalidade se estende aos métodos de criação. Penélope Cruz e Javier Bardem adotam uma postura rigorosa diante da tecnologia: proibiram o uso de celulares até os 14 anos e vetaram o acesso às redes sociais até os 16 anos.

A artista detalhou a preocupação com os meios digitais: "estou muito preocupada com o efeito das mídias sociais nos jovens. Penso que é uma forma de proteção não permitir o acesso até uma certa idade. Quero que vivam a vida real, não a virtual".

Dedicação e presença familiar

Em declaração concedida há dois anos, Javier Bardem abordou a convivência com os filhos. O casal planeja os compromissos de trabalho para garantir que um dos pais esteja sempre presente com Leo e Luna.

O ator declarou que nunca permanece mais de duas semanas fora de casa. Bardem pontuou que não pede cachês maiores ou um trailer maior nas produções, exigindo a convivência doméstica: "quero ficar com a minha família".

Em outra entrevista, o artista admitiu que ele e Penélope Cruz chegam a ser excessivamente presentes. A postura se relaciona com o passado dele, que não contou com a presença estável dos pais durante a infância.

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A mãe dele, a atriz Pilar, precisava trabalhar para criá-lo sozinha. Os pais se separaram pouco depois do nascimento de Bardem, e o pai manteve pouca presença durante o crescimento do filho. A mãe dele exerceu simultaneamente as funções de pai, mãe e amiga.