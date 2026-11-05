Steven Spielberg revela arrependimento com o legado do filme 'Tubarão', e o motivo envolve o impacto da produção que ultrapassa o medo nas salas de cinema

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Comedor de homens, monstro dos mares e máquina de matar são termos pejorativos associados aos tubarões. Essa imagem negativa ganhou força com "Les Dents de la mer", filme dirigido por Steven Spielberg. O cineasta tomou consciência dessa realidade e passou décadas trabalhando para reparar a imagem do predador aquático.

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O arrependimento de Steven Spielberg

Em entrevista concedida à "BBC Radio 4" em 2022, o diretor assumiu a responsabilidade pelo impacto cultural da obra: "eu me arrependo até hoje do aniquilamento da população de tubarões causado pelo livro e pelo filme", declarou Spielberg, antes de completar: "eu sinto muito mesmo."

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O filme clássico recebeu nota 4 de 5 dos espectadores no AlloCiné e conquistou estatuetas no Oscar. A história adapta o livro homônimo escrito por Peter Benchley, publicado em 1974, dois anos antes da estreia da adaptação cinematográfica.

Spielberg manifestou um temor carregado durante cinquenta anos: "não de ser devorado por um tubarão, mas de que os tubarões guardem rancor de mim de alguma forma pelo frenesi de pesca esportiva que se seguiu a 1975."

Pescadores passaram a caçar o animal marinho pelo prazer de capturar e matar predadores. O público buscava imitar o comportamento do personagem Quint, interpretado nas telas pelo ator Robert Shaw.

Impacto ambiental e a postura do autor

Uma organização voltada para a conservação da fauna e dos habitats marinhos indicou as consequências diretas da produção cinematográfica: "a atitude geral em relação aos tubarões passou de uma indiferença e má gestão da pesca para um desprezo puro e simples."

Corroteirista do filme e criador do livro original, Peter Benchley também lamentou os desdobramentos de sua história. O escritor dedicou parte da vida a defender os animais: "os tubarões não atacam humanos e certamente não guardam rancor."

Benchley revelou uma transformação drástica em sua postura diante da espécie ameaçada: "com o distanciamento, eu nunca teria escrito esse livro hoje." O autor concentrou esforços para conscientizar as pessoas sobre a importância ecológica dos tubarões nos oceanos.

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A saga cinematográfica de "Les Dents de la mer" recebeu três sequências sem a participação de Spielberg na direção. Os filmes adicionais foram comandados por Jeannot Szwarc em 1983, Joe Alves em 1983 e Joseph Sargent em 1987.