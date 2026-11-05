Colman Domingo revela ligação com Will Smith nos tempos de colégio, mas faz uma ressalva sobre a convivência que ajuda a entender a relação entre os atores

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Colman Domingo revelou que dividiu salas de aula com Will Smith durante o ensino médio na Filadélfia. A declaração ocorreu no programa "Friends Keep Secrets", apresentado por Lil Dicky e Benny Blanco, após os artistas comentarem a experiência de terem crescido na mesma cidade.

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O ator explicou que frequentou a Overbrook High School entre 1983 e 1987. Embora não fossem próximos, os dois compartilharam matérias escolares específicas: cursaram juntos as aulas de ciências e de educação física, enquanto Smith integrava a turma um ano acima.

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Diferença de popularidade nos corredores

Durante a conversa, Kristin Batalucco, esposa de Lil Dicky, perguntou se os dois mantinham a amizade. Domingo admitiu que eles tinham perfis opostos na época escolar: ele se considerava nerd e tentava não apanhar, enquanto o colega pertencia ao grupo dos jovens populares.

Questionado por Benny Blanco sobre o nível dessa fama na juventude, Domingo confirmou o sucesso precoce do colega. Smith já era conhecido na região oeste da Filadélfia devido às apresentações musicais ao lado de DJ Jazzy Jeff no Wynn Ballroom.

Domingo já havia abordado essa fase escolar no podcast "Good Hang", apresentado por Amy Poehler. Na ocasião, ele relatou que o astro de "King Richard" era simpático e muito querido por todos os estudantes do colégio.

O artista comentou ainda que, durante a adolescência, era muito tímido, desajeitado e dedicado aos livros. Essa postura pessoal se transformou apenas no segundo ano da faculdade, quando decidiu mudar de atitude.

Trajetória e trabalhos no cinema

Apesar da convivência nos tempos de escola, Domingo e o astro de "The Fresh Prince of Bel-Air" nunca atuaram juntos no cinema.

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Vencedor do Emmy, Domingo vive um momento expressivo na carreira após o sucesso de bilheteria do filme "Michael" e com o encerramento da terceira temporada da série "Euphoria". Já Smith ingressou recentemente no suspense de ação "Supermax", produção do Prime Video.