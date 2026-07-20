Filho de peixe: 7 herdeiros de famosos que seguiram a carreira dos pais

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O ditado “filho de peixe, peixinho é” parece se confirmar com frequência no universo das celebridades. Seja na música, na televisão ou no cinema, não é raro encontrar filhos de artistas consagrados que decidiram seguir os passos dos pais, provando que o talento pode, sim, estar no DNA. Em alguns casos, o sucesso dos herdeiros chega a rivalizar com o de seus progenitores, criando verdadeiras dinastias artísticas.

Conhecer essas trajetórias revela como a influência familiar e a convivência com a arte desde cedo podem moldar uma carreira de sucesso. A lista abaixo reúne sete exemplos de herdeiros que não apenas seguiram a mesma profissão dos pais, mas também conquistaram seu próprio espaço sob os holofotes.

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Filhos de famosos que seguiram a carreira dos pais

Fiuk e Fábio Jr.

O cantor e ator Filipe Kartalian Ayrosa Galvão, conhecido como Fiuk, é filho de um dos maiores nomes da música romântica brasileira, Fábio Jr. Assim como o pai, investiu na carreira musical, sendo vocalista da banda Hori entre 2007 e 2011 antes de seguir carreira solo. Fiuk também se destacou como ator, com papéis em novelas como 'A Força do Querer' (2017), e participou do Big Brother Brasil 21, em 2021. Wanessa Camargo e Zezé Di Camargo

Herdeira de Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, Wanessa Camargo iniciou sua carreira no começo dos anos 2000 e, ao longo de mais de duas décadas, construiu uma sólida trajetória na música pop brasileira. Ela se destacou com um estilo próprio, sem nunca negar a forte influência musical do pai, um dos principais nomes do sertanejo. Cleo e Gloria Pires

Filha da aclamada atriz Gloria Pires e do cantor Fábio Jr. – sendo, portanto, meio-irmã de Fiuk por parte de pai –, Cleo é um nome forte na atuação. Com dezenas de trabalhos no cinema e na televisão, ela herdou o talento da mãe para as câmeras, além de também ter se lançado como cantora, mostrando sua versatilidade artística. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro

Aqui, o talento atravessa gerações. Fernanda Torres é filha de ninguém menos que Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro e da teledramaturgia brasileira. Além de ser uma atriz premiada no cinema, teatro e TV, Fernanda Torres também é uma escritora e roteirista reconhecida. Sandy e Junior e Xororó

Um dos maiores fenômenos da música pop do Brasil, a dupla Sandy & Junior é formada pelos filhos de Durval de Lima, o Xororó da dupla Chitãozinho & Xororó. Eles começaram a carreira ainda crianças, incentivados pelo pai, e alcançaram um sucesso estrondoso, marcando uma geração. A dupla encerrou as atividades em 2007, mas retornou para uma turnê comemorativa de grande sucesso em 2019. Jaden Smith e Will Smith

Em Hollywood, Jaden Smith é um exemplo claro de herdeiro que seguiu os passos do pai, o astro Will Smith. Jaden começou a atuar ainda criança, contracenando com o pai no filme 'À Procura da Felicidade' (2006). Além da carreira no cinema, ele também investe na música, assim como Will fez no início de sua trajetória. Zoë Kravitz e Lenny Kravitz

Filha do músico Lenny Kravitz e da atriz Lisa Bonet, Zoë Kravitz se tornou uma das atrizes mais requisitadas de sua geração. Com papéis em grandes produções como 'Mad Max: Estrada da Fúria' e 'Batman', ela construiu uma carreira sólida no cinema, além de também atuar como cantora e modelo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.