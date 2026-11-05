Supervilões da DC ganham destaque no HBO Max
Plataforma celebra personagens icônicos como Coringa e Arlequina; descubra produções imperdíveis para aproveitar sua era de vilão com muito estilo
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A HBO Max e a DC lançaram a campanha "Supervilões" na América Latina. A iniciativa celebra elementos característicos dessas figuras icônicas, como estilo, atitude, caos e a habilidade constante de roubar a cena nas produções.
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Ao longo das gerações, esses antagonistas construíram identidade própria na cultura pop. Suas motivações, estéticas e personalidades desafiam regras estabelecidas e mostram que torcer pelos malvados também diverte, estimulando os fãs a assumirem sua própria "Villain Era" (Era de Vilão).
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O grupo de destaque reúne Coringa, Arlequina, Lex Luthor, Pinguim, Mulher-Gato, Sinestro, Cara-de-Barro e Lobo. Cada um expressa visões distintas sobre poder, ambição, rebeldia e irreverência em produções disponíveis na plataforma de streaming.
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Produções em destaque na plataforma
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Coringa: imprevisível e provocador, o vilão quebra regras e ganha vida em "Coringa", estrelado por Joaquin Phoenix, e em "Batman: O Cavaleiro das Trevas", com atuação marcante de Heath Ledger.
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Arlequina: carismática e irreverente, Harley Quinn comanda a produção animada "Harley Quinn", além de figurar nos longas "Aves de Rapina" e "Esquadrão Suicida".
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Lex Luthor: sem superpoderes, o personagem utiliza intelecto e ambição para enfrentar o Superman, rivalidade presente em "Superman", da DC Studios, e em "Batman vs Superman: A Origem da Justiça".
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Pinguim: em busca de poder no submundo do crime de Gotham, Oz Cobb ganha a interpretação de Colin Farrell na série original "Pinguim" e no filme "Batman" (2022), dirigido por Matt Reeves.
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Mulher-Gato: astuta e dona de estilo inconfundível, Selina Kyle desafia limites entre heroína e vilã em "Batman" (2022), interpretada por Zoë Kravitz, e em "Batman: O Retorno", vivida por Michelle Pfeiffer.
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Sinestro: defensor da ordem imposta pelo medo, representa ameaça direta aos Lanternas Verdes. Sua narrativa dialoga com a série "Lanternas", focada em Hal Jordan e John Stewart diante de um mistério sombrio.
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Cara-de-Barro: com habilidade para alterar a própria aparência, combina mistério e humor em produções animadas como "Harley Quinn" e "Batman: A Série Animada".
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Lobo: caçador de recompensas intergaláctico com força extraordinária, o rebelde integra o filme "Supergirl", da DC Studios, estrelado por Milly Alcock e com Jason Momoa no papel do personagem.