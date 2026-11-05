Supervilões da DC ganham destaque no HBO Max

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A HBO Max e a DC lançaram a campanha "Supervilões" na América Latina. A iniciativa celebra elementos característicos dessas figuras icônicas, como estilo, atitude, caos e a habilidade constante de roubar a cena nas produções.

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Ao longo das gerações, esses antagonistas construíram identidade própria na cultura pop. Suas motivações, estéticas e personalidades desafiam regras estabelecidas e mostram que torcer pelos malvados também diverte, estimulando os fãs a assumirem sua própria "Villain Era" (Era de Vilão).

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O grupo de destaque reúne Coringa, Arlequina, Lex Luthor, Pinguim, Mulher-Gato, Sinestro, Cara-de-Barro e Lobo. Cada um expressa visões distintas sobre poder, ambição, rebeldia e irreverência em produções disponíveis na plataforma de streaming.

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