Atores que deram vida a grandes vilões das Histórias em Quadrinhos

Michael Keaton/ Abutre- O ator, nascido em 5/9/1951 na Pensilvânia (EUA), foi de herói a vilão no universo HQ. Ele foi o homem-morcego em “Batman” (1989). Mas, duas décadas depois, assumiu a pele do vilão Adrian Toomes/Abutre em “Homem-Aranha - De volta pra Casa” (2017) e “Morbius” (2022). Foto: celebrity post - Flickr e Divulgação copiada do site uol.com.br