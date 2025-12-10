Além do Coringa: conheça os 5 maiores vilões da DC de todos os tempos

Quando se fala em vilões da DC, o Coringa costuma ser o primeiro nome que surge na mente do público. No entanto, o universo dos quadrinhos é vasto e abriga antagonistas com poder e complexidade que, muitas vezes, superam o do Palhaço do Crime. Esses personagens moldam heróis, destroem mundos e desafiam a própria noção de justiça com suas motivações.

Esses antagonistas vão de mentes humanas geniais a entidades cósmicas que ameaçam toda a existência. Suas histórias exploram temas como poder, controle, medo e o limite da ambição. A seguir, conheça cinco dos maiores vilões da DC que provam que o mal tem muitas faces.

Lex Luthor: a ambição humana

Um dos homens mais inteligentes e ricos do mundo, Lex Luthor não possui superpoderes. Sua principal arma é seu intelecto, que ele usa para construir um império corporativo e tecnológico. Para ele, o Superman não é um salvador, mas uma ameaça existencial que impede a humanidade de alcançar seu verdadeiro potencial.

Sua motivação é uma mistura complexa de ego, xenofobia e um desejo distorcido de proteger a raça humana. Ele acredita que, sem o Superman, seria o verdadeiro salvador da Terra, e essa convicção o torna um dos adversários mais perigosos e persistentes do Homem de Aço. Com os vastos recursos de sua empresa, a LexCorp, ele desenvolve armamentos e tecnologias de ponta com o único propósito de neutralizar o herói. Seus planos são complexos, multifacetados e quase sempre o colocam vários passos à frente de seus oponentes.

Lex Luthor - Dono da LexCorp, é outro vilão que tem muito dinheiro. Ele usou boa parte dos seus recursos para financiar as suas campanhas para presidente dos Estados Unidos. Divulgação

Darkseid: a tirania cósmica

Se Luthor representa o pior da humanidade, Darkseid é a personificação da tirania em escala universal. Como o governante do planeta Apokolips, seu objetivo final é encontrar a Equação Anti-Vida, uma fórmula que lhe permitiria eliminar o livre-arbítrio e controlar todos os seres vivos do universo.

Com força, resistência e intelecto divinos, além dos mortais Raios Ômega, Darkseid é uma ameaça para toda a Liga da Justiça. Ele não busca apenas conquistar, mas subjugar completamente a vida, transformando o universo em uma extensão de sua própria vontade implacável.

Darkseid - Este vilão é capaz de disparar uma rajada incinerante dos olhos, o chamado efeito ômega. Essa é uma de suas habilidades de combate. Reprodução/ Liga da Justiça

Brainiac: o colecionador de mundos

Brainiac é uma superinteligência artificial ou alienígena, dependendo da versão, movida por uma sede insaciável por conhecimento. Ele viaja pelo universo coletando informações de planetas antes de destruí-los. Seu método clássico é encolher e engarrafar uma cidade de cada mundo, preservando uma amostra antes de destruir o planeta.

Sua lógica fria e desprovida de emoção o torna um terror tecnológico. Para Brainiac, civilizações inteiras são apenas dados a serem catalogados. Essa busca por conhecimento exclusivo o coloca em rota de colisão frequente com o Superman, um dos últimos sobreviventes de Krypton, planeta que foi alvo de Brainiac, que encolheu e coletou a cidade de Kandor antes de sua destruição.

Brainiac é confirmado como próximo vilão do Superman Reprodução/DC Comics

Ra's al Ghul: o extremista imortal

Líder da Liga dos Assassinos, Ra's al Ghul é um ecoterrorista com séculos de idade, mantido vivo pelos Poços de Lázaro. Ele acredita que a humanidade é uma praga que está destruindo o planeta e busca restaurar o equilíbrio ecológico através da eliminação de grande parte da população mundial.

Diferente de outros vilões, Ra's al Ghul possui um profundo respeito por seu principal adversário, o Batman, a quem ele chama de "Detetive". Ele enxerga no herói um potencial herdeiro para seu império, tornando sua rivalidade tanto intelectual quanto física.

O personagem surgiu pela primeira vez nas páginas da revista Repdoução/Redes Sociais

Sinestro: o poder do medo

Thaal Sinestro já foi considerado o maior de todos os Lanternas Verdes, os protetores da galáxia que usam anéis movidos pela força de vontade. No entanto, sua obsessão por ordem o levou a usar o medo para governar seu planeta natal. Exilado da tropa, ele forjou um anel amarelo, alimentado pelo medo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como líder da Tropa Sinestro, ele acredita que o medo é a ferramenta mais eficaz para manter a paz e a ordem no universo. Sua história é a de um herói caído que se tornou a imagem daquilo que jurou combater, representando a linha tênue entre proteção e opressão.

Não seria um confronto simples para Itachi, principalmente pela diversidades de ataques e defesas de Sinestro, mas o ninja Uchiha seria o favorito para o duelo. (Nível de dificuldade: 7). Divulgação

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.