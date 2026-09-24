Tarde de autógrafos celebra literatura de escritores com deficiência visual
Instituto São Rafael promove nesta sexta-feira (25/9) encontro que dá visibilidade à cultura e ao talento de autores mineiros com deficiência visual
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O Instituto São Rafael promove, nesta sexta-feira (25/9), às 14h, um evento especial para dar visibilidade à produção literária de escritores com deficiência visual em Minas Gerais.
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A Tarde de Autógrafos de Escritores Mineiros com Deficiência Visual busca ser uma oportunidade para destacar a literatura, a cultura e o talento dos autores.
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Como participar do evento
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Data: 25 de setembro
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Horário: 14h
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Local: Instituto São Rafael – Av. Augusto de Lima, 2.109, Barro Preto