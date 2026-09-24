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LITERATURA INCLUSIVA

Tarde de autógrafos celebra literatura de escritores com deficiência visual

Instituto São Rafael promove nesta sexta-feira (25/9) encontro que dá visibilidade à cultura e ao talento de autores mineiros com deficiência visual

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24/09/2026 19:48 - atualizado em 24/09/2026 19:49

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Instituto São Rafael vai receber o evento Tarde de Autógrafos nesta sexta-feira (25/9)
Instituto São Rafael vai receber o evento Tarde de Autógrafos nesta sexta-feira (25/9) crédito: Ângelo Pettinati/Esp. EM/D.A Press – 11/10/13

O Instituto São Rafael promove, nesta sexta-feira (25/9), às 14h, um evento especial para dar visibilidade à produção literária de escritores com deficiência visual em Minas Gerais.

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A Tarde de Autógrafos de Escritores Mineiros com Deficiência Visual busca ser uma oportunidade para destacar a literatura, a cultura e o talento dos autores.

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