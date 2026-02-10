Assine
LITERATURA

Central de Autógrafos de BH será realizada em 28/2

Promoção do Sempre um Papo busca divulgar o trabalho de escritores e estimular o contato presencial deles com o público. Inscrições estão abertas

10/02/2026 02:00

Pessoas fazem fila diante de quiosque do projeto Central de Autógrafos
Projeto Central de Autógrafos foi realizado em festivais literários de Paracatu, Araxá e Petrópolis crédito: Aline Reis/divulgação

O projeto Central de Autógrafos, promovido pelo projeto Sempre um Papo, será realizado em 28 de fevereiro, das 10h às 22h, na Biblioteca Pública de Minas Gerais, na Praça da Liberdade. Por meio dessa iniciativa, escritores podem divulgar seu trabalho e estabelecer contato direto com o público.

Afonso Borges, que comanda o Sempre um Papo, diz que o autor “terá oportunidade de lançar, divulgar e autografar seus livros de forma presencial, gratuita e estruturada, em um dos espaços culturais mais simbólicos da capital mineira”. De acordo com ele, a iniciativa foi realizada com sucesso nos festivais literários Fliaraxá, Fliparacatu e Flipetrópolis. 

Para participar, o escritor deve preencher o formulário de inscrição, escolher o horário disponível e divulgar o flyer oficial do evento, que será fornecido pela organização. Inscrições são gratuitas, com vagas limitadas. Mais informações no site sempreumpapo.com.br

