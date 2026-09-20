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Thiago Lacerda e Vanessa Lóes se separam após 25 anos juntos

Ator, que está na novela 'Por você', falou publicamente pela primeira vez do fim do casamento

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AS
ADRIELLY SOUZA
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ADRIELLY SOUZA
Repórter
20/09/2026 16:00

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Mulher branca, de cabelos compridos e blusa escura ao lado de homem também claro, de olhos azuis. São os atores Vanessa Lóes e Thiago Lacerda
Vanessa Lóes e Thiago Lacerda no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, em 2011 crédito: Marcos Viera/EM/D.APress

A relação de Thiago Lacerda e Vanessa Lóes chegou ao fim depois de 25 anos. O ator confirmou que os dois estão separados em entrevista publicada pelo jornal "O Globo" neste domingo (20/9).

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Juntos desde 2001, eles construíram uma família longe da exposição constante dos holofotes e são pais de três filhos.


 


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Thiago falou sobre o momento pessoal ao comentar a separação e classificou o processo como recente e delicado. "A gente está separado. São 25 anos de uma vida. É um assunto íntimo, foi um processo de muito tempo, que me trouxe muita lindeza, mas também me ensinou muita dureza", afirmou.




O ator também disse que atravessa um período de dor, mas ressaltou que a experiência trouxe aprendizados. "Tem sido um momento delicado, de muita dor, mas de ensinamento também. É tudo muito recente", declarou.




A confirmação acontece enquanto Thiago está de volta à televisão. Ele integra o elenco de "Por você", novela das 7 da Globo, mantendo uma presença frequente na dramaturgia depois de décadas de carreira.




Vanessa, por outro lado, está afastada das telas há mais de dez anos. A atriz também manteve uma atuação mais discreta diante do público nos últimos anos, enquanto os dois priorizaram a vida familiar e a criação dos filhos.




A história do casal começou em 2001, quando Thiago e Vanessa iniciaram o namoro.




Em março de 2007, seis anos depois do início do relacionamento, os dois oficializaram a união em uma cerimônia íntima realizada na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro.

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Thiago e Vanessa também dividiram o trabalho diante das câmeras. Em "A vida da gente", novela exibida pela Globo em 2011, os dois contracenaram como Laura e Lúcio, ex-namorados da época da faculdade que se reencontram anos depois.


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