Cantora Demi Lovato publica fotos no Brasil e declara: 'Amo brigadeiro'

Demi Lovato, 34 anos, publicou um álbum de fotos com registros da passagem pelo Brasil e aproveitou a legenda para fazer uma declaração direta aos brasileiros.

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"Eu amo o Brasil. Amo meus fãs. Amo meu time. Amo o oceano. Amo o brigadeiro", escreveu a artista.

A publicação veio depois de uma sequência de apresentações no país. Demi foi uma das atrações do Palco Mundo do Rock in Rio 2026 e, na sequência, levou a turnê global "It's not that deep" para São Paulo, onde fez duas apresentações.





A passagem pelo Brasil faz parte de uma relação antiga da cantora com o público daqui. Demi tinha apenas 16 anos quando pisou pela primeira vez em um palco brasileiro, em 2009, durante a abertura da turnê dos Jonas Brothers.

Desde então, a cantora voltou diversas vezes ao país, tanto para shows próprios quanto para participações em grandes festivais. Ao todo, já são 26 apresentações em território brasileiro, número que ajuda a dimensionar a frequência com que ela reencontra os fãs daqui ao longo da carreira.

Um desses capítulos aconteceu em 2023, quando ela participou do The Town, em São Paulo. Na ocasião, dividiu o palco com Luísa Sonza para cantar "Penhasco 2", parceria que marcou um dos encontros da artista norte-americana com a música brasileira.

Para interpretar seu trecho em português, Demi chegou a estudar a fonética da língua durante um dia antes da apresentação. O esforço foi lembrado pelos fãs e se tornou um dos momentos comentados daquela participação.

Agora, três anos depois, o Brasil voltou a fazer parte da agenda da cantora em uma passagem que combinou festival e apresentações próprias. O show no Rock in Rio integrou a programação do Palco Mundo, enquanto os dois compromissos em São Paulo fizeram parte da turnê "It's Not That Deep".

A série de apresentações acompanha o álbum de mesmo nome, lançado em 2025. O trabalho deu origem à turnê internacional que trouxe Demi novamente ao país.

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Nas imagens compartilhadas nas redes sociais, a cantora registrou diferentes momentos da estadia brasileira. Mais do que divulgar os shows, o álbum funcionou como uma espécie de retrospectiva da viagem, reunindo lembranças do período em que esteve por aqui.