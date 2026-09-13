UFMG recebe Feira de Artesanato do Vale do Jequitinhonha

“É como se eu tivesse tocando no Vale do Jequitinhonha, para os meus amigos e família.” É assim que se sente o artista Rubinho do Vale, que abre a programação musical da Feira de Artesanato no Vale do Jequitinhonha UFMG, nesta segunda-feira (14/9).

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Ocupando a Praça de Serviços da UFMG, o evento reúne 120 expositores nesta 25ª edição. A programação se estende até o próximo sábado (19/9). Serão apresentados trabalhos de produção de artesanato em tear, bordado, tecelagem, cerâmica, madeira e palha. Haverá também atividades paralelas, como shows e lançamentos de livros.



Para Rubinho do Vale, que já se apresentou anteriormente na feira e a visita anualmente, tendo diversos amigos artesãos, a sua arte tem ligação direta com as obras vendidas no local. “A minha música é artesanal. Eu não estudei, eu sou um autodidata, comecei a tocar violão sozinho, ouvindo os outros tocarem na rua”, diz.



A feira comemora mais uma vez a arte do Jequitinhonha com artistas da região, mas também relembra um momento triste. Em 9 de setembro do ano passado, faleceu Marizinha Nogueira, uma das fundadoras da feira e coordenadora do Polo Jequitinhonha UFMG, programa que consolidou a Universidade na região, com atuação em saúde, educação e cultura. Esta edição dedica a ela a mostra Coleção Marizinha Nogueira.



“São obras que ela foi adquirindo ao longo da vida, de maneira afetiva e de admiração. Ela guardava em sua casa, e a família cedeu para o Acervo da UFMG”, explica o coordenador do projeto, Sérgio Diniz.

CONEXÃO LATINA



Ao longo da semana, apresentam-se o grupo argentino Los Musis de Profica – que combina rock, folclore e cumbia –, com o espetáculo “Poder musi”, e o grupo mexicano Son de la Ciudad com o espetaculo “Son pa’ los escuintles”. Eles fazem show nesta terça (15/9) e quarta, respectivamente.



Para o coordenador, essa conexão com a América Latina é uma oportunidade nova. “É uma possibilidade de as pessoas de lá (Jequitinhonha) usufruírem de uma atividade cultural que chega muito ao Vale. É um momento das crianças também aproveitarem, porque são espetáculos infantis”, afirma Sérgio Diniz.



Na sexta (18/9), a atração são os Novos Trovadores do Jequitinhonha, que reúne uma nova geração de cantores e compositores que compartilham a musicalidade e a poesia locais. Edu do Vale, Hendrick Souza, Helena Barcelos, Ivan Pestana e Luciano Tanure apresentam repertório autoral que procura refletir o modo de vida da região.

25ª FEIRA DE ARTESANATO DO VALE DO JEQUITINHONHA UFMG

Exposição de artesanato e apresentações culturais. Na Praça de Serviços do Campus Pampulha da UFMG. (Avenida Antônio Carlos, 6.627, Pampulha). Segunda, quarta e sexta, das 9h às 18h. Terça e quinta, das 9h às 19h. Sábado, das 9h às 14h. Até 19/9. Entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes

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