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PRESSÃO INTRACRANIANA

Billy Joel revela cirurgia no cérebro e tranquiliza fãs: 'Estou bem'

Aos 77 anos, cantor passou por procedimento para tratar hidrocefalia e conta como a cirurgia melhorou seu equilíbrio, memória e rotina diária

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/09/2026 13:09

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Billy Joel revela cirurgia no cérebro e tranquiliza fãs: 'Estou bem'
Billy Joel se recupera de cirurgia cerebral crédito: AFP

Billy Joel revelou ter passado por uma cirurgia cerebral recentemente. O cantor de 77 anos contou na rádio Sirius XM que o procedimento consistiu na implantação de uma válvula para drenar o excesso de fluido e aliviar a pressão intracraniana.

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A cirurgia foi realizada para tratar hidrocefalia de pressão normal. Segundo o músico, os sintomas relacionados ao equilíbrio, à memória e à realização de tarefas cotidianas melhoraram após o procedimento.

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O diagnóstico do artista veio a público em maio do ano passado, quando ele cancelou shows na América do Norte e no Reino Unido por recomendação médica. Na ocasião, sua equipe explicou que a rotina de apresentações e os ruídos elevados nos palcos agravavam seus sintomas.

Joel precisou se afastar para realizar tratamento e fisioterapia. Ele admitiu que hesitou sobre a cirurgia no início, mas mudou de ideia após pesquisar os benefícios do procedimento.

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O cantor tranquilizou os fãs e afirmou que está se recuperando. "Sei que as pessoas ouviram que tenho um distúrbio cerebral, mas estou bem. Não se preocupem comigo, eu não vou a lugar nenhum e continuo aqui", disse.

O que é hidrocefalia de pressão normal

A condição é caracterizada pelo acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano nas cavidades ventriculares do cérebro. Este fluido tem a função de envolver, proteger e nutrir o cérebro e a medula espinhal.

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Apesar do acúmulo causar a dilatação dos ventrículos, a pressão média dentro do crânio costuma permanecer normal. No entanto, a expansão física dessas cavidades comprime os tecidos e as conexões nervosas ao redor, prejudicando o funcionamento cerebral.

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