Doença de Parkinson pode ser confudida com demência tratável que tem cura

“Nem todo caso que parece Parkinson é realmente Parkinson. Muitos pacientes que apresentam sintomas como dificuldade para caminhar, incontinência urinária e lapsos de memória podem, na verdade, estar enfrentando um quadro de Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN) — uma condição menos conhecida, mas uma das poucas formas de demência com tratamento eficaz disponível”, afirma o médico.

Ele conta que os sinais da HPN são sutis e frequentemente confundidos com envelhecimento natural ou com doenças como o Parkinson. “Por isso, muitas vezes o paciente deixa de receber o tratamento adequado, simplesmente por desconhecimento”, explica o neurocirurgião Fernando Gomes que complementa: “A HPN é uma condição neurológica que ocorre quando há acúmulo de líquido cefalorraquidiano nos ventrículos do cérebro, provocando pressão anormal, mas sem aumento da pressão intracraniana detectável”,diz.

Entre os principais sintomas, o neuro destaca que a dificuldade para andar, com passos curtos e desequilíbrio, incontinência urinária, inicialmente com urgência e depois perda involuntária e perda de memória e outros sintomas cognitivos são os quemais merecem atenção.

Segundo Gomes, esses sinais costumam surgir a partir dos 65 anos e são muitas vezes ignorados pela própria família, que atribui ao envelhecimento ou à progressão de doenças neurodegenerativas.

A boa notícia é que a HPN pode ser identificada por exames de imagem como tomografia de crânio e ressonância magnética de encéfalo, que revelam o aumento dos ventrículos cerebrais. Com o diagnóstico correto, o tratamento — geralmente feito coma colocação de uma válvula de derivação para drenar o excesso de líquido — pode reverter significativamente os sintomas.

“Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maiores são as chances de melhorar a qualidade de vida do paciente e retardar a progressão da doença”, reforça o neurocirurgião.

PERFIL



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fernando Gomes é professor livre docente de Neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo, com residência médica em Neurologia e Neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, é neurocirurgião em hospitais renomados e também coordena a Unidade de Hidrodinâmica Cerebral relacionada ao diagnóstico, tratamento e pesquisa de doenças como Hidrocefalia de Pressão Normal (HPN) e Hipertensão Intracraniana Idiopática (HII ou pseudotumor cerebral) no Hospital das Clínicas. É também autor de 10 livros de neurocirurgia e comportamento humano.