Música e 11 de Setembro: as coincidências que censuraram bandas

Os ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center, nos Estados Unidos, completam 25 anos. A tragédia, que resultou em 2.996 mortes e cerca de seis mil feridos, ocorreu após o choque de dois aviões comerciais sequestrados contra as torres gêmeas.

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A data, uma terça-feira, coincidiu com o dia da semana em que as gravadoras tradicionalmente lançavam seus álbuns. Por conta disso, diversas coincidências levaram bandas a terem discos, capas e músicas alteradas ou censuradas após os atentados.

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Dream Theater

No próprio 11 de setembro, a banda de metal progressivo lançou o álbum ao vivo “Live Scenes From New York”. A capa original do disco exibia o skyline de Nova York, incluindo as torres gêmeas, pegando fogo. Uma capa alternativa foi lançada em seguida.



A capa original do disco ‘Live Scenes From New York’ do Dream Theater Reprodução / Wikpedia





A capa alterada do álbum "Live Scenes From New York" do Dream TheaterReprodução / Wikpedia



Jimmy Eat World

A banda lançou o álbum “Bleed American” em julho de 2001. O disco se tornou um sucesso, mas o título, que significa “Sangrar Americano”, foi considerado inadequado após os ataques.

Lotes do álbum foram retirados das lojas e relançados com o nome “Jimmy Eat World”. A faixa-título também foi rebatizada para “Salt Sweat Sugar”. Anos depois, o disco voltou a ser vendido com seu nome original.

30 Seconds to Mars

O grupo liderado por Jared Leto alterou a capa de seu disco de estreia, lançado em agosto de 2002. A arte original mostrava um piloto sendo ejetado de um avião em chamas. A versão final passou a ter o retrato de um jovem vestido de piloto.

The Strokes

A estreia da banda The Strokes, “Is This It”, teve seu lançamento nos Estados Unidos adiado de 25 de setembro para 9 de outubro. O motivo foi a música “New York City Cops”, cuja letra afirmava que os policiais da cidade não eram muito espertos.

Sendo o grupo de Nova York, a canção foi considerada inadequada, já que muitos policiais morreram ou atuaram como heróis no resgate às vítimas. A faixa foi substituída por “When It Started” na versão americana do álbum.

blink-182

O grupo de pop-punk cancelou uma turnê europeia para divulgar o álbum “Take Off Your Pants and Jacket”, lançado em junho de 2001. Além disso, o videoclipe original da música “Stay Together For The Kids” foi alterado.

As cenas mostravam a destruição de um prédio como analogia ao divórcio dos pais de Tom DeLonge. O diretor Samuel Bayer e a banda decidiram regravar o clipe por conta da semelhança com o colapso do World Trade Center.

Censura nas rádios

Após os ataques, muitas rádios nos Estados Unidos alteraram sua programação. Algumas focaram em notícias e informações, enquanto outras passaram a tocar apenas músicas com mensagens positivas. A Clear Channel, hoje iHeartMedia, enviou uma lista com 150 canções consideradas inadequadas para suas mais de 1.200 estações.

Entre as faixas estavam “Sunday Bloody Sunday”, do U2, e “Crash Into Me”, da Dave Matthews Band. A lista também incluía sete canções do AC/DC, como “Highway To Hell”, e “Aeroplane”, do Red Hot Chili Peppers.

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