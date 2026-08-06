Guido Sant'Anna, o garoto-prodígio do violino, está de volta a BH

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Prodígio foi o adjetivo que acompanhou o violinista paulistano Guido Sant’Anna desde muito cedo. Caçula de três, filho de funcionário público e dona de casa, ele começou a tocar aos 5 anos por influência do irmão mais velho. Estreou como solista aos sete, foi descoberto aos oito pelo maestro Júlio Medaglia. O início de sua trajetória culminou quando, aos 17 anos, se tornou o primeiro violinista sul-americano a vencer o prestigioso Concurso Internacional Fritz Kreisler, em Viena.

“O solista, se quiser uma carreira muito promissora, tem de começar jovem. Há casos de crianças profissionais que dão a volta ao mundo aos 12, 13, 14 anos, mas não conseguem ter carreira forte. Nunca fui tratado como prodígio pelos meus pais ou minha professora (Elisa Fukuda). Era um estudante precisando trabalhar para uma formação sólida”, afirma Guido, hoje com 21 anos.

Depois de estrear com a Filarmônica em dezembro de 2022, na Sala Minas Gerais, ele retorna para novo concerto com a orquestra. Nesta quinta-feira (6/8) e amanhã (7/8), sob a regência do maestro José Soares, Guido executa o “Concerto para violino em formas brasileiras”, de Hekel Tavares, composto em 1962. O programa ainda terá obras de Mendelssohn e Britten.

“Até muito recentemente, o ‘Concerto em formas brasileiras’ não era muito tocado. Como Hekel Tavares viajou pelo Brasil pegando temas, cada movimento tem diferentes elementos da música brasileira. É um concerto relativamente romântico, não é moderno, mas tem bastante identidade”, comenta Guido, cujo violino foi fabricado em 1874 por Jean-Baptiste Vuillaume – o francês é considerado um dos maiores luthiers da história.

Academia Kronberg

Há três anos Sant'Anna estuda na Academia Kronberg, na região de Frankfurt, Alemanha. Um dos mais importantes centros de música do mundo, foi escolhido por ele entre quatro instituições na Europa que o convidaram para dar continuidade aos estudos.

“Há um limite em que você pode se desenvolver como músico clássico no Brasil. A Alemanha, além de sua herança histórica, tem essa academia com poucos alunos. São 43 no total, estudando violino, viola, violoncelo e piano. Quase todos com carreira sólida. Além de tudo, ela preza pela variedade de professores, pois música clássica não é só um tipo de interpretação. Isso me ajudou muito a ter liberdade, pois hoje em dia o músico deve ter versatilidade”, diz Guido.

O violinista costuma vir ao Brasil pelo menos três vezes por ano. Desta vez, voltou exclusivamente para os concertos com a Filarmônica mineira, em meio à temporada de verão na Europa.

Na próxima semana, participa de uma série de apresentações no tradicional Festival de Moritzburg, na região de Dresden. Ele volta no final de agosto para tocar em Goiânia, São Paulo e Rio de Janeiro.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

Convidado: violinista Guido Sant'Anna. Regência: José Soares. Concertos nesta quinta-feira (6/8) e amanhã (7/8), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Ingressos a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

“NOITE DOS MUSICAIS”

Estão à venda, na bilheteria da Sala Minas Gerais e no site filarmonica.art.br , ingressos para o concerto “Noite dos musicais”. Em 27 e 28 de agosto, a Orquestra Filarmônica, sob a regência de José Soares, vai executar temas de “A noviça rebelde”, “O mágico de Oz” e “Evita”, entre outros clássicos do gênero. Participação da mezzo-soprano Luisa Francesconi. Ingressos a partir de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





