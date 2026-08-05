Carol Lekker chora e se desculpa com Eliana após deboche no 'Fofocalizando'

Após a repercussão negativa de suas críticas a Eliana no programa "Fofocalizando", a ex-A Fazenda Carol Lekker divulgou uma nota para se desculpar. Ela afirmou que seus comentários foram direcionados à estrutura do novo programa da Globo, "Em Família", e não à carreira da apresentadora.

No comunicado, Lekker afirmou que seus comentários visavam "exclusivamente o formato e a dinâmica do programa de TV em si". Ela também fez questão de ressaltar o respeito que sente pela colega de profissão.

"Tenho um respeito e uma admiração gigantesca [sic] pela Eliana. Ela é uma referência indiscutível como artista, uma apresentadora brilhante e uma mulher e mãe inspiradora, cuja trajetória sempre admirei", declarou Lekker. "Em momento algum minha intenção foi desrespeitar a pessoa ou a história que ela construiu na televisão brasileira".

Na quarta-feira (5/8), Carol Lekker publicou vídeos nos stories para falar sobre o caso e se emocionou. "Eu sou um ser humano e eu também mereço respeito", desabafou a influenciadora, visivelmente abalada.

"Eu acabei me empolgando ali, acabei falando o que não deveria falar, coisa que não é de mim falar. Eu sempre te admirei, eu sempre te acompanhei desde pequena", continuou, dirigindo-se a Eliana.

Durante a gravação, Lekker chorou ao reagir às opiniões do público e a um comentário de Sonia Abrão, que repudiou a atitude dela durante o programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



