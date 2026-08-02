De Toronto a Minas Gerais: 'Bênção, Pai!' segue conquistando festivais

Após conquistar prêmios em Toronto e Los Angeles, filme "Bênção, Pai!" é selecionado para o Kinox Festival Internacional de Cinema, em Timóteo, Minas Gerais (com programação em espaços como a Praça 1º de Maio e a Fundação Aperam Acesita), de 5 a 8 de agosto de 2026.



O curta-metragem "Bênção, Pai!", produzido, dirigido, roteirizado e protagonizado pelo ator e cineasta premiado Ed Lopes, segue ampliando sua trajetória internacional. Depois de conquistar o prêmio de Melhor Curta-Metragem nos festivais de Cinema LGBTQ+ de Toronto e de Los Angeles, a produção acaba de ser selecionada para o Kinox Festival Internacional de Cinema, consolidando sua presença entre importantes eventos do circuito mundial.



A obra aborda temas de grande impacto social, como transfobia, abuso sexual, assédio moral, violência psicológica contra a mulher, religião, incoerência moral e hipocrisia. No elenco, Ed Lopes interpreta Antônio, enquanto a atriz trans Mar Moraes dá vida à personagem Tássia. A atriz Ayala Rossana interpreta Sandra, esposa de Antônio, uma mulher evangélica que enfrenta conflitos emocionais e familiares ao longo da narrativa, contribuindo para a profundidade dramática da história.



Para Ed Lopes, o reconhecimento internacional representa uma importante oportunidade para o cinema brasileiro independente.



"Receber os prêmios de Melhor Curta-Metragem em Toronto e Los Angeles foi uma enorme honra e uma confirmação de que histórias brasileiras, quando contadas com verdade e sensibilidade, conseguem ultrapassar fronteiras. Agora, com a seleção para o Kinox Festival Internacional de Cinema, nossa responsabilidade aumenta ainda mais. Espero que 'Bênção, Pai!' continue promovendo reflexões sobre respeito, diversidade e direitos humanos, além de abrir portas para novas parcerias internacionais e fortalecer a presença do cinema LGBTQIA+ brasileiro no exterior".

Mar Moraes também celebra o momento vivido pelo filme.

"Minha expectativa para esse festival é muito especial, porque ele carrega um pedaço de mim. 'Bênção, Pai!' não é apenas um filme que eu gravei — é uma história que atravessa sentimentos, memórias e vivências profundas. Espero que o público se conecte, se reconheça em alguma cena, em algum silêncio ou em alguma fala. Que o filme desperte reflexões sobre afeto, ausência, presença, família, fé e tudo aquilo que a palavra 'pai' pode significar — ou até mesmo representar como falta. Acima de tudo, espero que o filme continue cumprindo seu propósito: emocionar com verdade e tocar o coração das pessoas".



Ed Lopes ganhou destaque nacional por seus trabalhos em produções da Globo, como as novelas "Velho Chico", "Malhação – Viva a Diferença", "Renascer" e "Pablo e Luisão", além do filme "Auto da Compadecida 2".



Como roteirista, é autor do musical "Mirona – A Princesa Chorona", que recebeu 11 indicações no Festival de Teatro da Cidade do Rio de Janeiro e conquistou quatro prêmios, incluindo Melhor Espetáculo Infantil, Melhor Atriz e Melhor Produção. Também escreveu e dirigiu o premiado curta "A Goiabeira", vencedor do Kikito de Melhor Roteiro no 34º Festival de Cinema de Gramado, além de conquistar os prêmios de Melhor Roteiro no Projeto Sal Grosso, Melhor Filme na Mostra Curta à Noite e Melhor Atriz no Festival de Cinema de Juiz de Fora.



Sua trajetória inclui ainda o longa independente "Bom Dia, Rio de Janeiro", estrelado por Déo Garcez e Léa Garcia, mais de vinte curtas-metragens, a criação do canal de humor Kalango Nu, com mais de cinco milhões de visualizações nas plataformas digitais, e a premiada websérie "Homofóbico", reconhecida em festivais internacionais.



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Com o reconhecimento em festivais internacionais e uma trajetória marcada por importantes premiações, "Bênção, Pai!" reafirma a força do audiovisual brasileiro na abordagem de temas sociais urgentes, mostrando que histórias humanas e universais são capazes de sensibilizar públicos de diferentes culturas ao redor do mundo.