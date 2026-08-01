Tadeu Schmidt reencontra irmão após morte de Oscar e da mãe, Janira
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Tadeu Schmidt publicou, nessa sexta (31/7), uma foto com seu irmão, Luiz Felipe Schmidt, nas redes sociais. A dupla se reencontrou pela primeira vez desde as mortes de Oscar Schmidt e da mãe, Dona Janira.
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"Primeira vez que encontro meu irmão depois de tudo que aconteceu este ano. Agora, do núcleo original da nossa família, somos nós 2. Bora aproveitar muito os momentos juntos, que a vida é uma só", escreveu o jornalista na legenda da imagem.
Os irmãos foram clicados durante um jogo de golfe. Nos comentários da publicação, Tadeu recebeu o carinho de amigos, famosos e fãs.
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O jogador de basquete Oscar Schmidt morreu em abril deste ano, aos 68 anos, em São Paulo. Na época, Tadeu surpreendeu o público ao escolher apresentar a edição do BBB daquela noite. Ele afirmou que a decisão de continuar trabalhando foi uma homenagem ao irmão.
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Pouco mais de um mês depois, a mãe do jornalista morreu, aos 92 anos. Na ocasião, Tadeu postou uma homenagem em suas redes sociais. "Tenho muita dificuldade para aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu.