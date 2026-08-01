Tadeu Schmidt reencontra irmão após morte de Oscar e da mãe, Janira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Tadeu Schmidt publicou, nessa sexta (31/7), uma foto com seu irmão, Luiz Felipe Schmidt, nas redes sociais. A dupla se reencontrou pela primeira vez desde as mortes de Oscar Schmidt e da mãe, Dona Janira.





"Primeira vez que encontro meu irmão depois de tudo que aconteceu este ano. Agora, do núcleo original da nossa família, somos nós 2. Bora aproveitar muito os momentos juntos, que a vida é uma só", escreveu o jornalista na legenda da imagem.

Os irmãos foram clicados durante um jogo de golfe. Nos comentários da publicação, Tadeu recebeu o carinho de amigos, famosos e fãs.

O jogador de basquete Oscar Schmidt morreu em abril deste ano, aos 68 anos, em São Paulo. Na época, Tadeu surpreendeu o público ao escolher apresentar a edição do BBB daquela noite. Ele afirmou que a decisão de continuar trabalhando foi uma homenagem ao irmão.

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Pouco mais de um mês depois, a mãe do jornalista morreu, aos 92 anos. Na ocasião, Tadeu postou uma homenagem em suas redes sociais. "Tenho muita dificuldade para aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu.