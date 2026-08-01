Assine
overlay
Início Cultura
EM LUTO

Tadeu Schmidt reencontra irmão após morte de Oscar e da mãe, Janira

Publicidade
Carregando...
IF
ISABELA FAGGIANI
IF
ISABELA FAGGIANI
Repórter
01/08/2026 08:30

compartilhe

SIGA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador Tadeu Schmidt publicou, nessa sexta (31/7), uma foto com seu irmão, Luiz Felipe Schmidt, nas redes sociais. A dupla se reencontrou pela primeira vez desde as mortes de Oscar Schmidt e da mãe, Dona Janira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover





"Primeira vez que encontro meu irmão depois de tudo que aconteceu este ano. Agora, do núcleo original da nossa família, somos nós 2. Bora aproveitar muito os momentos juntos, que a vida é uma só", escreveu o jornalista na legenda da imagem.


Os irmãos foram clicados durante um jogo de golfe. Nos comentários da publicação, Tadeu recebeu o carinho de amigos, famosos e fãs.


 


Leia Mais







O jogador de basquete Oscar Schmidt morreu em abril deste ano, aos 68 anos, em São Paulo. Na época, Tadeu surpreendeu o público ao escolher apresentar a edição do BBB daquela noite. Ele afirmou que a decisão de continuar trabalhando foi uma homenagem ao irmão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Pouco mais de um mês depois, a mãe do jornalista morreu, aos 92 anos. Na ocasião, Tadeu postou uma homenagem em suas redes sociais. "Tenho muita dificuldade para aceitar que nunca mais vou te ver", escreveu.


Tópicos relacionados:

apresentador basquete bbb celebridades cultura morte oscar oscar-schmidt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay