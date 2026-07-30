Augusta Barna e Titane são atrações do festival Sonora Cena

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

O Festival Sonora Cena é realizado no Teatro de Bolso do Sesc Palladium nesta quinta-feira (30/7), com programação que visa a celebrar a música e a produção científica feminina. As cantoras Titane e Augusta Barna dividem o palco, num encontro entre diferentes gerações musicais.

Durante o evento, pesquisas feitas por mulheres serão apresentadas. Isabella Bretz, Deh Muss e Elisa de Sena defendem o projeto “Sonora Conecta”, que se baseia em uma plataforma virtual dedicada a mapear e conectar iniciativas femininas na indústria musical em todo o mundo.

Fernanda Takai, atual Diretora Secretária-Geral da União Brasileira dos Compositores, apresenta a pesquisa “Por elas que fazem música”. Os resultados coletados pela pesquisadora mapeiam a presença e os impactos das mulheres na indústria musical brasileira.













Titane, de 66 anos, tem mais de 40 de carreira e é um dos grandes nomes da música mineira. Augusta Barna, de 22, por sua vez, se destaca na cena contemporânea de Belo Horizonte.

Elas farão apresentações individuais e também dividirão o palco e compartilharão experiências com o público. Em cena, elas “trocam” canções e homenagens de maneira singela: Titane irá cantar a faixa “Pele (Casca de mulher)” de Barna, enquanto a jovem cantora apresenta “Águas da vida”, de Clara Delgado e Vitor Santana, já interpretada por Titane.

“É sempre um desafio muito interessante fazer participações e colaborar com outras pessoas, sinto que a proposta do evento para este ano é mesclar gerações. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite de estar representando os artistas da nova geração, uma cena que está muito feminina. É uma parceria inédita, é a primeira vez que vamos colaborar juntas”, conta Augusta Barna.













Essa também é a primeira vez em que ela se apresenta no Sonora Cena, festival que surgiu em 2016. Augusta Barna lançou seu primeiro álbum em 2022, “Sangria desatada”, e a versão deluxe do disco foi lançada em 2023. Em 2024, ela apresentou “Na miúda”, assim como a versão ao vivo do álbum em 2025 e a versão deluxe em 2026.

A arte entrou na vida da cantora aos 15 anos, quando ela passou a ter aulas de teatro na Escola de Artes Dramáticas do Palácio das Artes. “Entrei para o curso querendo trabalhar com música, mas eu ainda era adolescente, estava naquela fase em que você está tentando entender quem é. Queria muito estudar música, só que não tinha instrumentos em casa, violão, eu não tinha nada, e também nunca tinha feito aula de nada, só cantava e criava algumas melodias na cabeça.”













No último ano do curso, quando estava com 19, Augusta Barna produziu seu primeiro álbum. “Nos quatro anos que fiquei lá estudando teatro, conheci todo o universo da arte, de possibilidades, dentro da música, dentro da dança, possibilidades do corpo em cena. Fui criando”, afirma.

FESTIVAL SONORA CENA

Nesta quinta-feira (30/7), no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1046, Centro), às 19h30. Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pela plataforma Sympla.

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