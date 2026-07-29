Concerto no Palácio das Artes celebra a ópera romântica com Eliane Coelho

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e o Coral Lírico de Minas Gerais se unem em mais um concerto, nesta quarta-feira (29/7), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes. Sob a regência do maestro convidado Gabriel Rhein-Schirato e com participação da soprano Eliane Coelho, o espetáculo segue a temática “Grandes cenas da Ópera Romântica”.

O programa inclui composições do francês Hector Berlioz (1803-1869), como “Les Troyen”; “O Guarani” e “Maria Tudor”, do brasileiro Carlos Gomes (1836-1896), e “Macbeth”, do italiano Giuseppe Verdi (1813-1901). Segundo o maestro, o programa foi pensado em parceria com Eliane Coelho, com foco no romantismo operístico.

A soprano, que celebra 50 anos de carreira, já se apresentou cinco vezes no Palácio das Artes, a primeira em 1990, como parte do elenco de “O rei Davi”, e a mais recente em 2023, com o concerto “O amor através dos tempos”.

Natural de São Paulo, o maestro Gabriel Rhein-Schirato tem uma longa parceria com o Palácio das Artes.

“Fui funcionário de 2011 a 2014, mas voltei para São Paulo. Minha história com a casa é longa, de muitos anos. É uma alegria estar ao lado da Eliane nesse programa, nós nos reunimos a convite da casa”, afirma. Atualmente, o maestro viaja o Brasil com diferentes projetos, de modo autônomo.

Patrono da cadeira nº 15 da Academia Brasileira de Música e natural de Campinas, Carlos Gomes baseou suas composições no estilo romântico e foi o primeiro compositor brasileiro a ter uma obra encenada em Milão, na Itália.

“Ele é sem dúvida o maior compositor de ópera da história do Brasil. Ele entrou no programa por sugestão da Eliane, porque ela cantou a ópera ‘Maria Tudor’ completa na Europa, então colocamos uma cena no espetáculo, mas selecionamos também ‘O Guarani’, que é a ópera mais famosa do Carlos Gomes, e ‘Alvorada’”, afirma Gabriel Rhein-Schirato.







“GRANDES CENAS DA ÓPERA ROMÂNTICA”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nesta quarta-feira (29/7), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1537, Centro). Ingressos à venda pela plataforma Sympla e na bilheteria do teatro. Disponíveis por R$ 30 (meia) e R$ 15 (meia).