Jared Leto é acusado de abuso sexual por dez mulheres

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e músico Jared Leto é alvo de novas alegações de conduta sexual imprópria reunidas no documentário "Jared Leto: Hollywood's Dark Secret", da BBC. Em comunicado, o artista declarou as acusações "categoricamente falsas".

A produção apresenta depoimentos de dez mulheres sobre encontros ocorridos entre 2002 e 2016. Quatro delas afirmam que eram menores de idade na época dos fatos narrados. Leto, que na época tinha entre 30 e 40 anos, se posicionou após a repercussão do lançamento.

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"Nunca agredi sexualmente ninguém em toda a minha vida. Essas alegações são absolutamente e categoricamente falsas", afirmou em nota divulgada por seus representantes.

Uma das mulheres, identificada como Isabel, relata ter sido agredida sexualmente por Leto em um motel de Las Vegas em 2002, quando tinha 17 anos. Outra, chamada Clara, diz que manteve relações com o ator aos 17 anos na Califórnia e o informou que estava abaixo da idade de consentimento no estado, mas ele teria minimizado a questão.

O documentário também traz o depoimento de Etta, que afirma ter conhecido o artista aos 16 anos em uma agência de modelos. Ela conta que passou a receber ligações com perguntas sobre sua vida sexual e propostas para manter relações. A BBC afirma que teve acesso a um acordo de confidencialidade enviado à jovem, que ela não assinou.

Taylor, outra entrevistada, diz que tinha 14 anos quando encontrou Leto em uma sessão de autógrafos da banda Thirty Seconds to Mars. Segundo ela, o artista autografou sua camiseta na altura dos seios e fez um comentário de teor sexual. Já Alex relata que, aos 19 anos, foi ameaçada em um quarto de hotel para onde foi convidada após um show.

A produção ouviu dois ex-integrantes da equipe da banda que confirmaram o desconforto de funcionários com as interações de Leto com fãs adolescentes. A BBC informa que corroborou parte dos depoimentos com mensagens, fotos e relatos de familiares, além de ter identificado mais de 120 relatos distintos publicados na internet sobre o tema.

Histórico de denúncias

As novas acusações se somam às denúncias publicadas em 2025 pela revista Air Mail. Na ocasião, nove mulheres relataram episódios de suposta conduta sexual inadequada, com algumas afirmando serem menores de idade na época. Um representante do ator também negou as acusações, classificando-as como falsas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.