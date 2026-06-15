Ator Jared Leto em “Mestres do Universo”: insatisfação com o personagem?

Leto já foi alvo de acusações de comportamento inadequado com mulheres e colegas de trabalho, além de ter estrelado fracassos recentes de bilheteria, como "Tron: Ares" e "Morbius". Por isso, existe a possibilidade de que sua ausência nas divulgações tenha sido uma decisão do próprio estúdio, e não apenas uma escolha do ator. Outro ponto que pode ter incomodado Leto é uma declaração do diretor do filme, que descreveu o Esqueleto como uma representação da masculinidade tóxica. Foto: Fantástico/ Reprodução