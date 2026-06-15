Filmes e Séries
Ator Jared Leto em “Mestres do Universo”: insatisfação com o personagem?
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Leto já foi alvo de acusações de comportamento inadequado com mulheres e colegas de trabalho, além de ter estrelado fracassos recentes de bilheteria, como "Tron: Ares" e "Morbius". Por isso, existe a possibilidade de que sua ausência nas divulgações tenha sido uma decisão do próprio estúdio, e não apenas uma escolha do ator. Outro ponto que pode ter incomodado Leto é uma declaração do diretor do filme, que descreveu o Esqueleto como uma representação da masculinidade tóxica. Foto: Fantástico/ Reprodução
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“Mestres do Universo” estreou no Brasil no dia 4 de junho de 2026. O filme, porém, registrou uma estreia abaixo das expectativas nas bilheterias. O longa arrecadou cerca de 54,3 milhões de dólares mundialmente em seu primeiro fim de semana, e desse total, 29,3 milhões foram obtidos nos Estados Unidos e 25 milhões no restante do mundo. O resultado é considerado modesto diante do orçamento estimado em quase 200 milhões de dólares para a produção, sem contar os gastos com marketing. Foto: Divulgação/Mattel/MGM Studios
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Conheça mais sobre a trajetória de Jared Leto. Nascido no dia 26 de dezembro de 1971, em Bossier City, na Louisiana, nos Estados Unidos, ele é um ator e músico conhecido por papéis marcantes no cinema e por ter sido vocalista da banda de rock 30 Seconds to Mars. Sua filmografia se divide entre dramas independentes aclamados pela crítica e grandes produções de Hollywood. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
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Os pais de Leto se separaram pouco depois de seu nascimento, e ele foi criado pela mãe, uma artista que viajava bastante pelo país e incentivou nos filhos o gosto pelas artes. Ele estudou na University of the Arts, na Filadélfia, mas depois trocou o curso e passou a estudar cinema na School of Visual Arts, em Nova York. Em 1992, se mudou para Los Angeles e começou a fazer participações em programas de televisão. Foto: Wikimedia Commons / Letonov
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Sua grande chance veio quando foi escolhido para viver Jordan Catalano na série "My So-Called Life", entre 1994 e 1995, ao lado de Claire Danes. A série adolescente virou um clássico e tornou Leto um dos jovens mais conhecidos da TV da época. Foto: Divulgação
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No cinema, estreou com uma pequena participação em "Colcha de Retalhos", em 1995. Depois, viveu um adolescente irlandês no filme "Tempos de Rebeldia" e o corredor Steve Prefontaine na cinebiografia "Prefontaine: Um Nome Sem Limites", ambos lançados em 1997. Também integrou o elenco de "Além da Linha Vermelha", de Terrence Malick, em 1998. Foto: Divulgação
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Um dos papéis mais marcantes da carreira de Leto foi o do dependente químico Harry Goldfarb em "Réquiem para um Sonho", de Darren Aronofsky, lançado em 2000. Para o papel, ele perdeu cerca de 11 quilos e teria vivido nas ruas com usuários de drogas para entender melhor o personagem. Foto: Divulgação
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Depois de "Sr. Ninguém", em 2009, o ator fez uma pausa de vários anos no cinema para se dedicar à música. Voltou em 2013 com o papel de Rayon, uma mulher trans portadora de HIV, no filme "Clube de Compras Dallas". A atuação rendeu a Leto o Globo de Ouro e o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Foto: Divulgação
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Após o sucesso de "Clube de Compras Dallas", Leto apareceu em filmes de grande orçamento. Interpretou o Coringa em "Esquadrão Suicida", de 2016, mas o filme foi muito criticado pela crítica e pelo público. Também participou de "Blade Runner 2049" e “Mobius”, do universo do Homem-Aranha. Também fazem parte da filmografia de Leto títulos como "Clube da Luta", "Garota, Interrompida", "Psicopata Americano", "Lendas da Paixão", "Lenda Urbana", "Senhor das Armas", "Capítulo 27", "Pequenos Segredos", " Foto: Divulgação
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Além da atuação, Leto fundou a banda 30 Seconds to Mars em 1998, junto com o irmão mais velho, o baterista Shannon Leto. Ele é o vocalista e principal compositor do grupo. O primeiro álbum da banda chegou ao mercado em 2002. No entanto, foi com o segundo trabalho, "A Beautiful Lie", lançado em 2005, que eles estouraram. A discografia da banda ainda conta com álbuns como "This Is War", "Seasons", "Get Up Kid", "Life Is Beautiful" e "Stuck", entre outros. Foto: Wikimedia Commons / Moses
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