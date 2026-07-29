Programa 'Alterosa Alerta' ganha 2ª edição a partir de segunda-feira

O programa "Alterosa Alerta", da TV Alterosa, ganha segunda edição, a partir da próxima segunda-feira (3/8), com exibição às 18h15, de segunda a sexta, na TV aberta e no canal da emissora mineira no YouTube.

A medida faz parte da renovação da programação noturna do canal. A nova edição do noticiário policial substitui o programa "Tá Na Hora Minas". Já o "Jornal da Alterosa Minas", comandado por Carolina Saraiva, passa a ser exibido mais cedo, às 18h45.

A primeira edição do "Alterosa Alerta" é exibida às 12h40, com apresentação de Renato Rios Neto, também de segunda a sexta, e é sucesso de audiência da emissora mineira, oferecendo a cobertura de temas policiais relacionados à capital mineira e à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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O nome de quem apresentará a segunda edição ainda será anunciado.