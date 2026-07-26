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Morre em BH o historiador Bernardo Mata-Machado

Historiador, cientista político, ator e diretor de teatro morreu aos 72 anos; velório será nesta segunda (27), em Belo Horizonte

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Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/07/2026 09:11 - atualizado em 26/07/2026 09:16

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Bernardo Mata-Machado
Bernardo Mata-Machado morreu nesse sábado (25), em Belo Horizonte, aos 72 anos crédito: Henrique Chendes/ALMG

O historiador, cientista político, ator e diretor de teatro Bernardo Mata-Machado morreu nesse sábado (25/7), em Belo Horizonte, aos 72 anos. Segundo pessoas próximas ao pesquisador, ele tratava um linfoma de Hodgkin e faleceu em decorrência da doença.

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O velório será realizado nesta segunda-feira (27), das 9h30 às 13h30, no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. O sepultamento está previsto para ocorrer em seguida, no mesmo local.

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Formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Bernardo Mata-Machado construiu uma trajetória voltada à pesquisa, à gestão pública e às políticas culturais. Também atuou nas artes cênicas como ator e diretor de teatro.

Com mestrado em Ciência Política pela UFMG, concluído em 1985, e especialização em Gestão e Cooperação Cultural Ibero-americana pela Universidade de Barcelona, Bernardo foi pesquisador da Fundação João Pinheiro.

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Sua atuação esteve concentrada em temas como políticas públicas, história, economia, direitos culturais e sociedade, além de participar de debates e da formulação de políticas para o setor cultural.

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