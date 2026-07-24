Grupo Diadokai leva 'A caverna', de José Saramago, para o palco

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas



No palco, a argila vai aos poucos ganhando forma nas mãos da atriz Priscilla Duarte, do grupo carioca Teatro Diadokai. Enquanto modela o barro, ela fala sobre a própria viuvez, o amor que sente pela também viúva Isaura Madruga e a fidelidade de seu cão Achado. A atriz interpreta o oleiro Cipriano Algor, personagem do livro “A caverna”, de José Saramago, na peça “O amor possível”, adaptação do romance lançado em 2000 pelo vencedor do Nobel de Literatura.

Em cartaz no Teatro João Ceschiatti de hoje a domingo (24 a 26/7), o monólogo reflete sobre o drama de Cipriano, artesão cujo ofício está sendo extinto pelo mundo acelerado do consumismo e pela substituição da louça de cerâmica/argila por objetos de plástico. Saramago previu a conjuntura social de hoje, mas não chegou a viver para confirmar a própria profecia. O escritor morreu em 2010, aos 87 anos.

“Se ele visse o que está acontecendo hoje, com essa questão da inteligência artificial, ficaria louco”, aposta a atriz. Para ela, a partir do que Cipriano vive no romance, o escritor português antecipa o cenário atual, no qual a tecnologia ocupa o lugar das pessoas, tornando obsoletos o próprio trabalho humano e muitas profissões.

“No documentário ‘Janela da alma’, Saramago chegou a dizer que ‘nunca, em nenhum momento da história, a gente viveu tanto na Caverna de Platão’. Isso era uma questão para ele. Realmente, a alienação está cada vez mais maior. O tempo inteiro ficamos no celular, superconectados na telinha microscópica que a gente acha que é o retrato da realidade. Mas é tudo meio fake. A vida é bem mais complicada”, comenta Priscilla.

Mito de Platão

Em “A caverna”, Saramago se vale do mito de Platão, no qual o homem que vive acorrentado aos companheiros dentro de uma caverna consegue sair, descobre o “mundo real” e é desacreditado quando lhes conta o que viu. As sombras nas paredes projetadas pelo fogo eram consideradas realidade.

Saramago desloca a falsa ideia de “mundo real” para o capitalismo contemporâneo. Quem vive neste sistema acredita estar confortável, com a melhor vida possível, mas não olha para quem está ao redor e para o que ocorre no entorno.

Na adaptação para o teatro, Priscilla não interpreta somente Cipriano. Divide-se entre os papéis de Isaura e Achado, que, embora seja um cão, traz reflexões sobre o comportamento humano. Há ainda alusões a mais dois personagens: Marta, filha de Cipriano e oleira como ele, e Marçal, marido de Marta.

“Personifico os personagens de maneira muito sutil”, diz Priscilla. “Não troco de roupa e nem tenho adereço para aludir a Isaura ou ao Cipriano. A roupa é sempre a mesma, um avental, porque já traz em si o elemento feminino e masculino. Até as mudanças no meu corpo e minha voz são sutis. A ideia é deixar espaço para o espectador projetar as próprias imagens e reflexões a respeito do que está sendo dito”, ressalta.

A proposta atual é um movimento inverso na história do grupo. Desde que foi fundado, há 30 anos, o carioca Diadokai sempre investiu na linguagem corporal, com espetáculos que transitavam entre teatro de rua, perna de pau, técnicas de dança oriental e acrobacias.

“A gente estava acostumado a colocar a linguagem do corpo em primeiro plano. Não sei se é por causa da maturidade, mas queremos agora partir da palavra. É algo novo para a gente, ainda que pareça a coisa mais banal, já que normalmente no teatro convencional os atores começam a ler o texto e vão para cena”, explica.

Etapas

O processo de gestação de “O amor possível” foi feito em etapas, aproximando-se involuntariamente do lento trabalho dos oleiros. Em 2005, Priscilla vivia na Itália, atuava com um grupo de teatro local e queria voltar a trabalhar em português. Tocada pela leitura de “A caverna”, começou a fazer experimentos cênicos sem o compromisso de transformá-los em projeto formal.

Tudo foi parar na gaveta, só em 2014 a atriz resolveu retomar os experimentos. O projeto ganhou fôlego em 2017, quando Priscilla trabalhou na adaptação com o ator e diretor francês François Kahn. Durante a pandemia, ela fez do marido Ricardo Gomes um observador crítico dos ensaios realizados em casa. O olhar “de fora” deu nova roupagem ao espetáculo, que só estreou em 2023. “Costumamos dizer aqui no Diadokai que somos artesãos da cena”, brinca a atriz.

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“O AMOR POSSÍVEL”

Adaptação do romance “A caverna”, de José Saramago. Direção: Priscilla Duarte e Ricardo Gomes. Teatro João Ceschiatti do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Nesta sexta (24/7) e sábado, às 20h; domingo (26/7), às 18h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria e na plataforma Sympla.