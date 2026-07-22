Metade das novas músicas no Deezer é feita por IA
Plataforma intensifica combate à fraude para proteger artistas: faixas sintéticas sem plays ou usadas em golpes serão sistematicamente removidas
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A Deezer anunciou que, pela primeira vez, as músicas geradas por Inteligência Artificial (IA) ultrapassaram metade dos novos envios diários na plataforma. O pico de detecção ocorreu em junho, quando os uploads sintéticos representaram mais de 50% do total, com uma média de 90 mil novos registros por mês.
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Para combater o uso indevido da tecnologia, a empresa removerá sistematicamente as faixas sintéticas usadas para fraudar streams. As músicas que não receberem nenhuma reprodução por um período de seis meses ou mais também serão excluídas.
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“Há quase dois anos, a Deezer está na linha de frente do combate à fraude. Agora que metade de todos os uploads diários são faixas geradas por IA, estamos tomando medidas adicionais para proteger os direitos de artistas e compositores”, afirma Alexis Lanternier, CEO da Deezer.
Desde o início de 2025, a plataforma utiliza uma ferramenta própria, com patente solicitada, para detectar e remover músicas de IA das recomendações algorítmicas e editoriais. Em junho de 2026, a Deezer se tornou o primeiro serviço de streaming a marcar explicitamente essas faixas com etiquetas de identificação.
Embora a música gerada por IA represente entre 1% e 3% do total de streams, a empresa descobriu que até 85% das reproduções dessas faixas eram fraudulentas em 2025.
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Opiniões sobre música com IA
Uma pesquisa encomendada pela Deezer e realizada pela Ipsos em novembro de 2025 com 9 mil pessoas revelou a percepção do público sobre o tema. O estudo foi feito em oito países, incluindo o Brasil.
Entre os principais resultados globais, destacam-se:
- 97% dos participantes não conseguiram diferenciar uma música criada por IA de uma composição humana em um teste cego;
- 80% concordam que as faixas 100% geradas por IA devem ser claramente identificadas;
- 73% gostariam de saber se um serviço de streaming está recomendando uma música totalmente sintética;
- 52% acreditam que essas músicas não deveriam ser incluídas nas paradas junto com as faixas criadas por humanos.
No Brasil, os dados mostraram que:
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- 97% dos brasileiros também não conseguiram distinguir a música de IA da humana;
- 73% desejam transparência nas recomendações de músicas geradas artificialmente;
- 52% aprovam a inclusão de faixas de IA nas paradas, mas 34% desse grupo defendem que elas devem ser rotuladas;
- 65% dos brasileiros se mostraram curiosos sobre o tema, e 76% afirmaram que ouviriam uma música do tipo ao menos uma vez.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.