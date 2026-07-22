Metade das novas músicas no Deezer é feita por IA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Deezer anunciou que, pela primeira vez, as músicas geradas por Inteligência Artificial (IA) ultrapassaram metade dos novos envios diários na plataforma. O pico de detecção ocorreu em junho, quando os uploads sintéticos representaram mais de 50% do total, com uma média de 90 mil novos registros por mês.

Para combater o uso indevido da tecnologia, a empresa removerá sistematicamente as faixas sintéticas usadas para fraudar streams. As músicas que não receberem nenhuma reprodução por um período de seis meses ou mais também serão excluídas.

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“Há quase dois anos, a Deezer está na linha de frente do combate à fraude. Agora que metade de todos os uploads diários são faixas geradas por IA, estamos tomando medidas adicionais para proteger os direitos de artistas e compositores”, afirma Alexis Lanternier, CEO da Deezer.

Desde o início de 2025, a plataforma utiliza uma ferramenta própria, com patente solicitada, para detectar e remover músicas de IA das recomendações algorítmicas e editoriais. Em junho de 2026, a Deezer se tornou o primeiro serviço de streaming a marcar explicitamente essas faixas com etiquetas de identificação.

Embora a música gerada por IA represente entre 1% e 3% do total de streams, a empresa descobriu que até 85% das reproduções dessas faixas eram fraudulentas em 2025.

Opiniões sobre música com IA

Uma pesquisa encomendada pela Deezer e realizada pela Ipsos em novembro de 2025 com 9 mil pessoas revelou a percepção do público sobre o tema. O estudo foi feito em oito países, incluindo o Brasil.

Entre os principais resultados globais, destacam-se:

97% dos participantes não conseguiram diferenciar uma música criada por IA de uma composição humana em um teste cego;

80% concordam que as faixas 100% geradas por IA devem ser claramente identificadas;

73% gostariam de saber se um serviço de streaming está recomendando uma música totalmente sintética;

52% acreditam que essas músicas não deveriam ser incluídas nas paradas junto com as faixas criadas por humanos.

No Brasil, os dados mostraram que:

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97% dos brasileiros também não conseguiram distinguir a música de IA da humana;

73% desejam transparência nas recomendações de músicas geradas artificialmente;

52% aprovam a inclusão de faixas de IA nas paradas, mas 34% desse grupo defendem que elas devem ser rotuladas;

65% dos brasileiros se mostraram curiosos sobre o tema, e 76% afirmaram que ouviriam uma música do tipo ao menos uma vez.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.