Crie sua música com IA: 5 ferramentas para virar um DJ sem sair de casa

Produzir música de qualidade não é mais exclusividade de grandes estúdios. A tecnologia permite que qualquer pessoa com um computador e uma boa ideia assuma o papel de produtor musical.

Essa nova onda de ferramentas permite transformar simples textos ou comandos em melodias completas, com voz e instrumentos. Se você sempre quis criar suas próprias batidas ou trilhas sonoras, mas não sabia por onde começar, esta é a sua chance.

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Conheça cinco ferramentas para você experimentar e dar os primeiros passos como produtor musical sem sair de casa:

1. Suno AI

Considerado um dos mais populares e intuitivos, o Suno AI é ideal para iniciantes. A plataforma funciona a partir de comandos de texto. Basta descrever o estilo musical, o tema da letra e o clima desejado para que a inteligência artificial crie uma música completa em poucos minutos. É possível gerar desde um pop dançante até um funk com a sua própria letra.

2. Udio

O Udio se destaca pela alta qualidade sonora e pela capacidade de gerar vocais que soam bastante realistas. Ele oferece um controle um pouco maior sobre a estrutura da canção, permitindo que o usuário crie introduções, versos e refrãos de forma separada. É uma ótima opção para quem busca um resultado mais polido e profissional.

3. Soundraw

Diferente das ferramentas baseadas em texto, o Soundraw foca na criação de trilhas instrumentais. A plataforma é perfeita para criadores de conteúdo que precisam de música de fundo para vídeos. Você seleciona o gênero, os instrumentos, o clima e a duração, e a IA gera uma variedade de opções livres de direitos autorais que podem ser personalizadas.

4. AIVA

Com um foco em trilhas sonoras e música clássica, o AIVA é voltado para quem busca composições mais elaboradas. Ele permite que usuários com algum conhecimento musical editem as partituras geradas pela IA, oferecendo um nível de customização muito mais profundo. É a ferramenta certa para quem quer ter controle total sobre cada nota da criação.

5. Boomy

A proposta do Boomy é a velocidade e a praticidade. Com apenas alguns cliques, a plataforma gera canções originais e ainda oferece um recurso integrado para distribuí-las em serviços de streaming, como Spotify e Apple Music. É uma solução completa para quem deseja não apenas criar, mas também compartilhar sua música com o mundo de forma rápida.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.