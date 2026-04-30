Spotify lança função que diferencia artistas humanos de conteúdo gerado por IA

O Spotify apresentou nesta quinta-feira (30) uma função para ajudar os ouvintes a distinguir músicos humanos de conteúdo gerado por inteligência artificial (IA).

A plataforma de streaming de áudio explicou que o selo "Verificado pelo Spotify" - identificado com uma marca de verificação verde - começará a aparecer nos perfis dos artistas e nos resultados de busca nas próximas semanas.

"Os perfis que pareçam estar associados a artistas gerados por IA ou com uma identidade de IA não serão elegíveis" para este selo, indicou a empresa sueca em uma publicação no blog.

Para identificar artistas humanos, o Spotify levará em conta especialmente sua presença fora da plataforma, por meio de shows, produtos licenciados ou atividade em redes sociais.

A empresa também analisará as reproduções registradas por esses artistas e dará prioridade a um volume regular ao longo do tempo, em vez de picos de audiência.

Outro parâmetro será que esses músicos sejam alvo de buscas específicas, e não apenas beneficiários da recomendação de um algoritmo.

O Spotify adota, assim, uma abordagem inversa à de seu concorrente Deezer, que sinaliza os conteúdos gerados por IA.

"Na era da IA, é mais importante do que nunca poder confiar na autenticidade da música que você escuta", indicou o Spotify no blog.

No entanto, o selo não se refere ao conteúdo musical enviado, mas ao perfil do artista, o que significa que um músico "verificado" poderá subir músicas geradas por IA para a plataforma.

A Deezer afirmou há alguns dias que cerca da metade (44%) das faixas publicadas diariamente em sua plataforma eram geradas por IA, contra menos de 20% um ano atrás. O volume de reproduções dessas faixas segue, no entanto, muito baixo.

O Spotify também anunciou uma nova seção de informação para os artistas - tenham ou não status de verificados -, que mostrará os marcos de sua carreira e o histórico de apresentações ao vivo.

A empresa comparou essa função à rotulagem nutricional dos alimentos, já que oferece aos ouvintes uma forma rápida de avaliar a trajetória de um artista na plataforma.

O Spotify afirma ter 293 milhões de assinaturas pagas na plataforma.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/md/ad/dga/lm/am