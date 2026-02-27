Plataformas de streaming travam batalha contra fraudes promovidas por músicas criadas por IA
Apenas em 2025, foram identificadas mais de 13 milhões de músicas criadas de forma 100% digital.Foto: Alphacolor/Unsplash
O dado mais preocupante, porém, está no consumo: aproximadamente 85% dos streams dessas faixas foram considerados fraudulentos, gerados por robôs ou esquemas artificiais de reprodução.Foto: Fath/Unsplash
Esse tipo de prática burla as regras de remuneração e distorce a divisão dos royalties a serem distribuídos. Quando a Deezer detecta fraude, deixa de pagar os valores correspondentes.Foto: C D-X/Unsplash
Já o Spotify não divulga números específicos sobre músicas de IA, mas afirma ter removido mais de 75 milhões de faixas de spam entre 2024 e 2025.Foto: Reet Talreja/Unsplash
As fraudes em serviços de streaming não são inéditas, mas a IA tornou o processo mais rápido, barato e acessível.Foto: Milad Fakurian/Unsplash
Nas redes sociais, existem cursos que prometem renda fácil com músicas geradas em segundos. “Com a inteligência artificial, em questão de segundos conseguimos criar músicas incríveis”, divulga um perfil no Instagram.Foto: James Kovin/Unsplash
“Sendo bem sincero pra vocês: essa é a forma mais simples pra você construir uma fonte de renda na internet”, diz a pessoa em outro post.Foto: Freepik/stockgiu
Atualmente, nenhuma grande plataforma proíbe músicas feitas com IA; o problema está no uso abusivo dessas tecnologias para enganar os sistemas.Foto: Deepanker Verma/Pixabay
Segundo o próprio Spotify, práticas como envios em massa e conteúdos artificiais de baixa qualidade se tornaram mais comuns com a automação.Foto: @felirbe/Unsplash
O impacto recai diretamente sobre artistas profissionais: quanto mais streams — inclusive falsos —, menor a fatia para quem joga dentro das regras.Foto: Jonathan Velasquez/Unsplash
O Spotify promete implementar medidas semelhantes de forma gradual. “Queremos ter cuidado para não penalizar injustamente artistas legítimos”, informou a empresa.Foto: Unplash/Emojisprout emojisprout.com
O selo Blow Records, criado pelo produtor Raul Vinicius, também viralizou ao lançar versões retrô de funks com ajuda de IA.Foto: Divulgação/Blow Records
Outro caso é “São Paulo”, paródia não autorizada de “Empire State of Mind”, de Jay-Z e Alicia Keys, interpretada pela personagem virtual Tocanna.Foto: Reprodução @tocannaoficial
Apesar da repercussão, pesquisas indicam resistência do público, embora a maioria das pessoas não consiga distinguir uma canção criada por humanos de outra feita por IA.Foto: Imagem gerada por IA/Freepik