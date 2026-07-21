Galvão Bueno deixa o futuro em Copas em aberto: ‘Deus sabe o que faz’

RÁDIO TUPI

Galvão Bueno cogita alterar os planos de aposentadoria das narrações de Copas do Mundo, conforme havia anunciado anteriormente. Após uma homenagem prestada pelo SBT no último domingo (19/7), o narrador de 83 anos declarou que a participação na edição de 2030 da competição ainda é incerta.

Com um currículo que inclui 14 edições de Copas do Mundo e o recorde de 154 jogos narrados, reconhecido pelo Guinness World Records, o jornalista abordou a questão de sua permanência. "Eu não sei, daqui a quatro anos, se aqui vou estar, eu não sei com que saúde vou estar", afirmou Galvão, emocionado, ponderando sobre as possibilidades futuras.

Ele distinguiu a narração de comentários da apresentação de programas, deixando a porta aberta: "Então vamos deixar isso aberto, e Deus sabe o que faz."

Galvão Bueno critica prêmio de melhor jogador da Copa dado a Rodri e diz que quer participar de mais um Mundial. "O Rodri é um grande jogador, agora, deixar pra trás o Messi e o Mbappé, peraí vai. Eu quero participar de mais uma Copa do Mundo quem sabe como comentarista." pic.twitter.com/fJ94UjiRgx — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 20, 2026

Reunião de grandes nomes para homenagear o narrador

Durante a transmissão, Galvão Bueno foi surpreendido por uma série de mensagens de personalidades que marcaram sua trajetória profissional. Entre os amigos que prestaram suas homenagens estavam o apresentador Faustão, o diretor Boni, os repórteres Tino Marcos e Mauro Naves, o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho e os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Leonardo.

Fausto Silva, um dos homenageantes, expressou sua convicção na continuidade de Galvão: "Queira ou não, você vai ter que chegar a mais uma Copa, porque, com todos os problemas, conseguiu fazer essa última Copa, tendo sido operado na coluna, e de forma brilhante".

O apresentador destacou a competência e o foco do narrador, concluindo com uma projeção otimista: "2030 pode ser diferente, você vai estar lá".

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Em resposta às manifestações de carinho, Galvão compartilhou detalhes sobre sua saúde e a superação de um procedimento cirúrgico recente. "Estou cuidando de mim a cada dia, a cada instante", disse ele, referindo-se à cirurgia na coluna. "Vim com duas semanas, agora já estou bem, graças a Deus; não perfeito ainda, mas já estou bem", declarou, agradecendo a oportunidade e a possibilidade de seguir atuando.