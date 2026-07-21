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APOSENTADORIA ADIADA?

Galvão Bueno deixa o futuro em Copas em aberto: ‘Deus sabe o que faz’

Aposentadoria anunciada após a última Copa do Mundo pode não se concretizar em 2030

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JJ
Joubert Júnior
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Joubert Júnior
Repórter
21/07/2026 08:51 - atualizado em 21/07/2026 08:51

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Aposentadoria adiada? Galvão Bueno deixa seu futuro em Copas em aberto: ‘Deus sabe o que faz’
Aposentadoria adiada? Galvão Bueno deixa seu futuro em Copas em aberto crédito: Tupi

RÁDIO TUPI

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Galvão Bueno cogita alterar os planos de aposentadoria das narrações de Copas do Mundo, conforme havia anunciado anteriormente. Após uma homenagem prestada pelo SBT no último domingo (19/7), o narrador de 83 anos declarou que a participação na edição de 2030 da competição ainda é incerta.

Com um currículo que inclui 14 edições de Copas do Mundo e o recorde de 154 jogos narrados, reconhecido pelo Guinness World Records, o jornalista abordou a questão de sua permanência. "Eu não sei, daqui a quatro anos, se aqui vou estar, eu não sei com que saúde vou estar", afirmou Galvão, emocionado, ponderando sobre as possibilidades futuras.

Ele distinguiu a narração de comentários da apresentação de programas, deixando a porta aberta: "Então vamos deixar isso aberto, e Deus sabe o que faz."

Reunião de grandes nomes para homenagear o narrador

Durante a transmissão, Galvão Bueno foi surpreendido por uma série de mensagens de personalidades que marcaram sua trajetória profissional. Entre os amigos que prestaram suas homenagens estavam o apresentador Faustão, o diretor Boni, os repórteres Tino Marcos e Mauro Naves, o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho e os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho, Kaká e Leonardo.

Fausto Silva, um dos homenageantes, expressou sua convicção na continuidade de Galvão: "Queira ou não, você vai ter que chegar a mais uma Copa, porque, com todos os problemas, conseguiu fazer essa última Copa, tendo sido operado na coluna, e de forma brilhante".

O apresentador destacou a competência e o foco do narrador, concluindo com uma projeção otimista: "2030 pode ser diferente, você vai estar lá".

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Em resposta às manifestações de carinho, Galvão compartilhou detalhes sobre sua saúde e a superação de um procedimento cirúrgico recente. "Estou cuidando de mim a cada dia, a cada instante", disse ele, referindo-se à cirurgia na coluna. "Vim com duas semanas, agora já estou bem, graças a Deus; não perfeito ainda, mas já estou bem", declarou, agradecendo a oportunidade e a possibilidade de seguir atuando.

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