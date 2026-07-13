Gilberto Gil sobre Preta Gil em documentário: ‘Minha menina foi embora’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cantor Gilberto Gil emocionou o país ao falar sobre a morte da filha Preta Gil. O depoimento aparece em um teaser do documentário "Preta Gil – eu não ando só", exibido pela TV Globo nesse domingo (12/7). O vídeo foi ao ar durante o intervalo do "Fantástico" e faz parte da divulgação da produção, que estreia na próxima segunda-feira (20/7), data que marca um ano da morte de Preta.

Nas imagens, o cantor aparece visivelmente emocionado. "Minha menina foi embora… Tenho muita saudade dela", desabafou.

Não tenho a menor capacidade emocional pra assistir esse documentário da Preta Gil pic.twitter.com/nuYFVV0JoA — Central Reality (@centralreality) July 13, 2026

O documentário nasceu de um desejo da própria cantora. Após receber o diagnóstico de câncer no intestino, em janeiro de 2023, Preta decidiu registrar a jornada durante o tratamento. Grande parte das imagens foi gravada por ela mesma com o celular, oferecendo um relato íntimo sobre os desafios enfrentados, os momentos de esperança e o carinho recebido de familiares e amigos.

Além do material inédito, a produção reúne depoimentos de pessoas que acompanharam de perto sua trajetória, revisitando não apenas a luta contra a doença, mas também a carreira, os afetos e o legado de Preta para a música e a cultura brasileira. Entre os participantes do documentário estão Gilberto Gil, Flora Gil, Bela Gil e Fran Gil, além de amigos próximos que marcaram a vida da artista.

‘Quanto mais Preta melhor’

O documentário "Preta Gil – eu não ando só" integra a iniciativa "Quanto mais Preta melhor". A homenagem à cantora também inclui a série documental "Meu nome é Preta", produzida pelo Globoplay.

Dividida em quatro episódios, a série apresenta fases da vida de Preta Gil por meio de depoimentos inéditos de familiares, amigos e parceiros de carreira. Participam da produção nomes como Carolina Dieckmann, Regina Casé, Gominho, Duh Marinho, Ivete Sangalo e Ana Carolina.

Ao longo dos episódios, o público acompanha momentos marcantes da trajetória da cantora, desde a infância e o início da carreira artística até a maternidade, a atuação como empresária, a paixão pelo Carnaval e o engajamento em causas sociais.

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"Preta Gil – eu não ando só" será exibido pela TV Globo na mesma data que o Globoplay irá disponibilizar "Meu nome é Preta".