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MÚSICA

Thamiris Cunha exibe sua veia autoral amanhã, com tributo a Arlindo Cruz

Clarinetista, cantora e compositora apresenta o show 'Raízes' na terça-feira (14/7), no Clube de Jazz do Café com Letras, ao lado de Geovane Paiva Santos

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Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
13/07/2026 02:00

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Cantora e compositora mineira Thamiris Cunha canta diante do microfone
A mineira Thamiris Cunha afirma que sua arte abraça a rica diversidade musical do Brasil crédito: Izabela Laurico/divulgação

O Clube de Jazz do Café com Letras recebe amanhã (14/7) a clarinetista, cantora e compositora Thamiris Cunha. O show “Raízes” marca nova fase da carreira da artista da Contagem, que estreia um formato mais autoral, reunindo composições próprias, música instrumental brasileira e homenagem ao sambista Arlindo Cruz (1958-2025).

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Premiada em 2024 como Melhor Instrumentista no BDMG Instrumental e vencedora do Sarau do Minas Tênis Clube em 2025, Thamiris é mestranda em performance musical pela Universidade Federal de Minas Gerais.

O convidado da noite é o guitarrista, compositor e professor Geovane Paiva Santos, mineiro radicado nos Estados Unidos e doutor em estudos latino-americanos pela Tulane University, na Luisiana.

O show surgiu em 2023, com foco em releituras de autores brasileiros. Agora, ele se concentra nas várias vertentes da identidade musical de Thamiris.

“Este show significa tudo o que sou em relação à música, às minhas raízes e àquilo em que acredito musicalmente. Sou muito do choro, mas também sou muito do samba, do instrumental, do jazz, da música autoral e do canto”, afirma.

Na primeira parte, ela interpreta as próprias canções e temas instrumentais, além de criações de Geovane Paiva. No segundo momento, assume o papel de cantora para homenagear Arlindo Cruz. No repertório, “Pureza da flor”, “O bem”, “Chegamos ao fim” e “Na trilha do amor”.

“Gosto muito da harmonia do Arlindo, de como ele vai caminhando e dando coloridos para a música. Quando estudo só a harmonia ou só o instrumental, consigo sentir toda a emoção, toda a linguagem que ele quer passar. A letra, a melodia e a harmonia caminham muito juntas”, elogia.

Os arranjos desse tributo foram criados pelo diretor musical Dedé Negrão. “É releitura de samba com a cara da música instrumental brasileira, com sedus temas, improvisos e variações”, explica Thamiris.

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A relação com Geovane Paiva vem de Contagem. O músico aprendeu com o pai dela e, anos depois, os dois seguiram caminhos acadêmicos parecidos.

“Tenho o Geovane como pessoa da família, como um primo. Depois que ele foi morar nos Estados Unidos, continuamos conversando sobre repertório, show e improviso. Quando voltou, achei que era uma oportunidade maravilhosa a gente se encontrar no palco”, conta.

A música entrou cedo na vida de Thamiris, cuja família gerenciava a Banda Municipal de Contagem. A clarinetista cursou licenciatura e, aos poucos, descobriu a voz como outra possibilidade artística.

“O canto chegou de forma muito espontânea, pelas pessoas falarem que minha voz era bonita e eu deveria cantar. Comecei com participações informais, depois passei a estudar canto. Hoje atuo como cantora e instrumentista”, comenta.

Também subirão ao palco do Clube de Jazz os instrumentistas Felipe Jamaica (baixo), Evandro Canutto (piano) e Almin Bah (bateria).

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“RAÍZES”
Show de Thamiris Cunha. Nesta terça-feira (14/7), às 20h, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários). Ingressos de R$ 20 a R$120, à venda na plataforma Sympla.

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