Quarteto de Tulio Araujo leva seu jazz às terças para a Cantina Azul

Criador do projeto Pandeiro no Jazz e destaque da música instrumental de BH, o percussionista Tulio Araujo volta a tocar nas noites de terça-feira no espaço Cantina Azul, na Savassi. O pandeirista se apresenta com a pianista Igara, o baixista Pedro Gomes e o saxofonista Jackson Ganga. O repertório traz composições autorais e releituras que aproximam o jazz do choro, samba e de outras matrizes da música brasileira.

Tulio explica que o quarteto constrói linguagem própria, em que o ritmo deixa de exercer apenas a função de acompanhamento para assumir o protagonismo. Nesse contexto, o pandeiro ocupa lugar inédito: torna-se voz solista, dialogando de igual para igual com piano, baixo e saxofone.

O projeto é fruto da pesquisa de mais de duas décadas que levou Tulio a palcos jazzísticos nos Estados Unidos e Europa. Com seis álbuns lançados, ele tem o reconhecimento da crítica especializada.

“Coloco pandeiro no jazz há mais de 20 anos. Inclusive, acabei de voltar da turnê de quase um mês na Europa, com vários shows. Quando voltei, os donos da Cantina Azul, onde me apresento às quintas com o Choro Amoroso, sugeriram retomar o antigo projeto”, conta.

Pandeiro no Jazz foi interrompido porque Tulio se tornou pai de gêmeos. Agora, ele sobe ao palco com outros músicos. “A pianista Igara ganhou o Prêmio BDMG e tem um jeito de tocar jazz bem diferente. Chamei o Pedro Gomes, meu parceiro antigo, para o contrabaixo, saindo um pouco da coisa do baixo acústico, para não ficarmos só no jazz mais clássico, tocando apenas John Coltrane Miles Davis.” Porém, ressalta, os dois americanos prosseguem no repertório.

“Trazer a Igara abriu um pouco o leque, principalmente para o jazz brasileiro mais contemporâneo. Ela tem uma veia muito forte de Hermeto Pascoal, Léa Freire, Itiberê Zwarg e Arismar do Espírito Santo”, explica.

Ao sentir falta de um solista, ele deixou para trás o formato trio. “A gente chamou o Jackson Ganga, jovem promissor que toca sax de um jeito muito incrível. Estamos há quase dois meses com essa formação e o som está muito bom.”

Temas próprios ganham destaque no repertório. “Igara tem coisas autorais muito legais, eu e Pedro também colocamos nossas composições. Começamos às quartas-feiras, mas preferi mudar para terça por causa dos jogos de futebol. Deu certo”, finaliza Tulio Araujo.

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TULIO ARAUJO & PANDEIRO JAZZ

Nesta terça-feira (30/6), às 19h, na Cantina Azul (Rua Paraíba, 1.075, Funcionários). R$ 18. Informações: (31) 3291-8674