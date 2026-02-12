Laufey no Rock in Rio: a voz que revitaliza o jazz para a geração Z

Laufey ganha destaque mundial por aproximar o jazz de uma geração acostumada a playlists digitais e redes sociais. Com o anúncio de sua participação no Rock in Rio, o nome da artista islandesa circula com mais força no Brasil. Isso desperta a curiosidade de quem ainda não acompanha o movimento de renovação do jazz e do pop orquestral. Assim, a presença de Laufey no festival reforça o interesse do público jovem por sonoridades retrô, misturadas à estética contemporânea.

Nascida em 1999, filha de mãe chinesa e pai islandês, Laufey Lin Jónsdóttir cresce em um ambiente marcado pela música clássica e pelo jazz tradicional. Pianista e violoncelista de formação, ela começa a se apresentar ainda muito nova em programas de TV na Islândia. Mais tarde, a mudança para os Estados Unidos e os estudos na Berklee College of Music impulsionam sua carreira. Além disso, a atuação nas redes sociais consolida a transição de estudante de música para artista em evidência internacional.

Laufey no Rock in Rio: por que o nome dela chama tanta atenção?

A confirmação de Laufey no Rock in Rio chama atenção porque insere uma voz do jazz contemporâneo em um line-up tradicionalmente dominado por pop, rock e música eletrônica. A artista se destaca ao unir uma estética sonora inspirada em grandes nomes do jazz vocal a temas cotidianos, como relacionamentos, inseguranças e amadurecimento. Dessa forma, essa combinação torna a experiência de seus shows adequada para quem já conhece o gênero. Ao mesmo tempo, também acolhe quem ainda tem o primeiro contato com esse universo.

No contexto do festival, a presença de Laufey adiciona diversidade de ritmos e amplia o diálogo do Rock in Rio com a chamada geração Z. O formato intimista de suas apresentações, com arranjos cuidadosamente trabalhados, contrasta com grandes produções de palco. Desse modo, o show cria um momento de respiro na programação e, ao mesmo tempo, serve de porta de entrada para o jazz moderno. Além disso, muitos fãs de pop encontram no repertório de Laufey uma transição suave para sonoridades mais sofisticadas.

Qual é o estilo musical de Laufey e como o jazz aparece em suas canções?

A palavra-chave para entender o trabalho de Laufey é jazz contemporâneo, mas a artista transita por diferentes linguagens. Suas músicas combinam elementos de jazz tradicional, bossa nova, pop, música clássica e até trilhas de cinema antigo. Em vez de seguir arranjos excessivamente complexos, ela escolhe harmonias acessíveis, melodias marcantes e letras diretas. Isso contribui para a aproximação com um público mais amplo.

O timbre de voz aveludado, o uso de cordas e o clima de canções “de filme antigo” formam características centrais de seu som. Entre os ritmos e referências que se destacam no repertório de Laufey, o público pode notar diversos elementos. Por exemplo, a artista cria atmosferas que lembram clubes de jazz, mas também dialoga com produções modernas de estúdio.

Baladas jazzísticas , com andamento lento, foco na interpretação vocal e arranjos de piano e cordas;

, com andamento lento, foco na interpretação vocal e arranjos de piano e cordas; Pop orquestral , que mistura estruturas pop com orquestrações amplas;

, que mistura estruturas pop com orquestrações amplas; Influências de bossa nova , perceptíveis em algumas batidas e harmonias;

, perceptíveis em algumas batidas e harmonias; Toques de música clássica, resultado da formação erudita da artista.

Essa mistura faz a expressão “Laufey jazz” ganhar força em buscas na internet, associando seu nome a um subgênero atual. Assim, o público encontra facilmente suas músicas em playlists de lo-fi, indie pop e trilhas românticas. Além disso, muitos ouvintes usam suas faixas como fundo para estudos, leitura e momentos de relaxamento.

Quais são as principais influências e inspirações de Laufey?

Laufey costuma citar grandes nomes do jazz vocal e da música clássica entre suas influências. A presença de artistas como Ella Fitzgerald, Billie Holiday e Chet Baker aparece claramente na maneira como ela trabalha fraseado, dinâmica e interpretação. Ao mesmo tempo, a formação em violoncelo e o contato com compositores de música erudita moldam os arranjos cinematográficos de suas gravações.

Além do jazz tradicional, a artista demonstra afinidade com canções de musa romântica, trilhas de filmes antigos e canções populares de décadas passadas. Em entrevistas, ela também menciona compositores contemporâneos e a música pop moderna. Por isso, suas letras tratam temas atuais com linguagem simples, em contraste com a sonoridade “vintage”. Dessa maneira, jovens ouvintes se identificam com as histórias, mesmo quando o som remete a outra época.

Jazz clássico: inspira o estilo vocal e a construção das melodias;

inspira o estilo vocal e a construção das melodias; Música clássica: serve de base para o uso de cordas e arranjos elaborados;

serve de base para o uso de cordas e arranjos elaborados; Canções românticas das décadas de 1950 e 1960: influenciam a atmosfera nostálgica;

influenciam a atmosfera nostálgica; Pop contemporâneo: orienta o formato das faixas e a temática das letras.

Principais hits de Laufey que devem aparecer no Rock in Rio

A discografia de Laufey, embora recente, já reúne faixas que dominam playlists digitais e vídeos em redes sociais. Entre os principais hits, alguns títulos se destacam pela repercussão global e pelo potencial de entrar no setlist do Rock in Rio. Além disso, os fãs brasileiros citam essas músicas com frequência nas redes, pedindo cada uma delas ao vivo.

“From The Start” – um dos maiores sucessos da artista, mistura letra sobre paixão não correspondida com arranjo leve, inspirado em bossa nova e jazz; “Valentine” – balada romântica que ganha força em datas comemorativas e vídeos curtos, marcada pelo piano e pela interpretação intimista; “Let You Break My Heart Again” – parceria que alcança popularidade pela carga emocional e pelo clima de trilha sonora de filme antigo; “Bewitched” – faixa-título de um de seus álbuns mais comentados, reforça o tom orquestral e o clima de fantasia romântica; “Lovesick” – canção que conversa com experiências amorosas comuns a jovens adultos, mantendo a estética jazz-pop.

Esses sucessos consolidam Laufey como uma das principais representantes da revitalização do jazz para o público jovem, combinando estética retrô e linguagem atual. Assim, a participação no Rock in Rio tende a ampliar ainda mais o alcance da artista no Brasil. Com isso, novos ouvintes se aproximam de um estilo que une tradição e contemporaneidade e passam a explorar o jazz com menos barreiras.