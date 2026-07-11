Influenciador é apontado como affair do cantor Gustavo Mioto; saiba quem é

O streamer Brino respondeu com bom humor aos rumores de que estaria vivendo um romance com o cantor Gustavo Mioto. Em uma live nas redes sociais, ele ironizou as especulações e lembrou que os dois são apenas amigos.

???? VEJA! Brino reage aos rumores fakes de romance com Gustavo Mioto!pic.twitter.com/i5asRqVvFY — AllPop (@AllPop_BR) July 10, 2026

Preocupação com "clima horrível" na família Mioto

O influenciador contou que esteve com os pais de Gustavo Mioto pouco antes de a notícia circular. Segundo ele, o pai do cantor, Marcos Mioto, pediu ajuda para encontrar uma namorada para o filho sem imaginar o que viria a seguir. "O pai do Gustavo olhou pra mim e falou: ‘Brino, me ajuda a escolher minha nora?’ Aí ele vê na notícia hoje achando que a nora sou eu", disse o streamer, em tom de deboche.

Ao ler a publicação que o apontava como possível par romântico do cantor, Brino também levantou outro problema: o boato poderia prejudicar um eventual relacionamento real. "Se eu tô vivendo um romance com alguém de verdade, acabou agora, né? Vai falar ‘tá me traindo com quem?’ Gustavo Mioto", brincou.

Internet "destrutiva" e elogios invertidos

O influenciador ainda se divertiu com um comentário de internauta que dizia que ele seria "um homem de sorte" se o romance fosse verdade. "Você vê que eles me jogam pro caralho ainda, né? Se fosse verdade, ele não é um homem de sorte, só eu que sou", rebateu, rindo da situação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Brino e Gustavo Mioto mantêm uma amizade conhecida do público e já compartilharam registros juntos diversas vezes nas redes sociais.