Quem é Margaret Qualley, a atriz filha de uma estrela de Hollywood

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Margaret Qualley se consolidou como um dos nomes mais promissores de sua geração em Hollywood. Filha da renomada atriz Andie MacDowell, ela trilhou um caminho próprio, destacando-se por atuações marcantes em filmes e séries que conquistaram tanto a crítica quanto o público, afastando qualquer rótulo de ser apenas "filha de famosa".

Nascida em 23 de outubro de 1994, em Kalispell, Montana, nos Estados Unidos, Qualley inicialmente seguiu uma carreira como bailarina. Aos 16 anos, no entanto, ela mudou seu foco para a moda, trabalhando como modelo antes de finalmente encontrar sua vocação na atuação, estreando nas telas em 2013 no filme "Palo Alto".

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Quem é Margaret Qualley?

Margaret Qualley é uma atriz e modelo norte-americana, filha da atriz Andie MacDowell e do ex-modelo Paul Qualley. Ela ganhou notoriedade por sua versatilidade em papéis complexos, que vão de dramas intensos a comédias de humor ácido, construindo um currículo com diretores aclamados.

Quais são os principais trabalhos da atriz?

A carreira de Margaret Qualley é marcada por uma seleção cuidadosa de projetos que desafiaram seu talento. Sua ascensão começou na série da HBO "The Leftovers", mas foi seu papel como uma seguidora da Família Manson em "Era uma vez em... Hollywood" (2019), de Quentin Tarantino, que a projetou internacionalmente. O reconhecimento da crítica se consolidou com a minissérie "Maid", que lhe rendeu sua primeira indicação ao Emmy e ao Globo de Ouro, e com "The Substance" (2024), que lhe garantiu uma segunda indicação ao Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Seus trabalhos mais conhecidos ao longo da carreira incluem:

"The Leftovers" (2014-2017): série que deu visibilidade inicial à sua carreira.

"Era uma vez em... Hollywood" (2019): papel de destaque no filme de Quentin Tarantino.

"Maid" (2021): atuação aclamada como protagonista da minissérie da Netflix.

"Pobres Criaturas" (2023): participação no filme vencedor do Leão de Ouro em Veneza.

"Tipos de Gentileza" (2024): nova parceria com o diretor Yorgos Lanthimos.

"The Substance" (2024): filme de terror corporal estrelado ao lado de Demi Moore.

Quais são os projetos mais recentes da atriz?

Mantendo um ritmo intenso de trabalho, Qualley estrelou diversos projetos em 2025 e 2026. Entre os destaques estão o drama "Blue Moon" (2025), de Richard Linklater, a comédia policial "Honey Don't!" (2025), de Ethan Coen, e a aguardada sequência "Happy Gilmore 2" (2025). Já em 2026, a atriz marcou presença nos filmes "How to Make a Killing" e "The Dog Stars".

Como é a vida pessoal de Margaret Qualley?

Fora das telas, Margaret Qualley mantém uma vida relativamente discreta. Recentemente, acendeu rumores de separação com o músico e produtor Jack Antonoff, vencedor de múltiplos prêmios Grammy e conhecido por seu trabalho com artistas como Taylor Swift, Lana Del Rey e Lorde, com quem é casada desde 2023, ao apagar fotos do casamento do seu perfil nas redes sociais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.