Cher no cinema: os papéis icônicos que você precisa relembrar agora
Da comédia ao drama, a Deusa do Pop provou seu talento nas telonas e conquistou um Oscar; relembre as atuações que marcaram época na carreira de Cher
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Muito antes de ser um ícone da música pop, Cher já sonhava com as telonas. Sua transição para o cinema não foi apenas um capricho de celebridade, mas uma jornada de dedicação que a levou a estudar no renomado Actors Studio e a construir uma carreira aclamada, especialmente durante a década de 1980. O resultado foi uma coleção de papéis memoráveis e o prêmio máximo da indústria: o Oscar.
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Atuações que marcaram época
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“Silkwood - o retrato de uma coragem” (“Silkwood”, 1983): ao lado de Meryl Streep, Cher entregou uma performance coadjuvante poderosa que lhe rendeu um Globo de Ouro e sua primeira indicação ao Oscar, provando que seu talento ia muito além dos palcos.
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“Marcas do destino” (“Mask”, 1985): neste drama comovente, ela interpretou a mãe de um adolescente com uma severa deformidade facial. Sua atuação foi aclamada pela crítica e consolidou seu status como uma atriz dramática de primeira linha.
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“Feitiço da lua” (“Moonstruck”, 1987): o papel que a consagrou em Hollywood. Como a ítalo-americana Loretta Castorini, Cher brilhou em uma comédia romântica que se tornou um clássico. A performance lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1988, em uma noite memorável. O filme foi um grande sucesso, conquistando outras duas estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original.
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“Burlesque” (2010): décadas depois, Cher retornou às telonas em grande estilo neste musical ao lado de Christina Aguilera. Interpretando a dona de uma boate burlesca, ela mostrou que seu carisma e talento vocal permaneciam intactos.
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“Mamma mia! Lá vamos nós de novo” (“Mamma mia! Here we go again”, 2018): em uma participação especial inesquecível, Cher roubou a cena como a avó extravagante da protagonista, mostrando que ainda é uma força da natureza no cinema.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.