Cher no cinema: os papéis icônicos que você precisa relembrar agora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Muito antes de ser um ícone da música pop, Cher já sonhava com as telonas. Sua transição para o cinema não foi apenas um capricho de celebridade, mas uma jornada de dedicação que a levou a estudar no renomado Actors Studio e a construir uma carreira aclamada, especialmente durante a década de 1980. O resultado foi uma coleção de papéis memoráveis e o prêmio máximo da indústria: o Oscar.

Atuações que marcaram época

“Silkwood - o retrato de uma coragem” (“Silkwood”, 1983): ao lado de Meryl Streep, Cher entregou uma performance coadjuvante poderosa que lhe rendeu um Globo de Ouro e sua primeira indicação ao Oscar, provando que seu talento ia muito além dos palcos.

“Marcas do destino” (“Mask”, 1985): neste drama comovente, ela interpretou a mãe de um adolescente com uma severa deformidade facial. Sua atuação foi aclamada pela crítica e consolidou seu status como uma atriz dramática de primeira linha.

“Feitiço da lua” (“Moonstruck”, 1987): o papel que a consagrou em Hollywood. Como a ítalo-americana Loretta Castorini, Cher brilhou em uma comédia romântica que se tornou um clássico. A performance lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz em 1988, em uma noite memorável. O filme foi um grande sucesso, conquistando outras duas estatuetas: Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Roteiro Original.

“Burlesque” (2010): décadas depois, Cher retornou às telonas em grande estilo neste musical ao lado de Christina Aguilera. Interpretando a dona de uma boate burlesca, ela mostrou que seu carisma e talento vocal permaneciam intactos.

“Mamma mia! Lá vamos nós de novo” (“Mamma mia! Here we go again”, 2018): em uma participação especial inesquecível, Cher roubou a cena como a avó extravagante da protagonista, mostrando que ainda é uma força da natureza no cinema.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.