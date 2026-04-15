Jovem mãe solteira desafia este mundo caótico em 'Margo está em apuros'

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Com estreia nesta quarta-feira (15/4) na Apple TV, “Margo está em apuros” é uma história de amadurecimento e de como sobreviver neste mundo caótico. São muitas coisas acontecendo no meio desta série. E são elas, junto ao elenco estelar, diálogos afiados e à forma absolutamente distinta de tratar assuntos comezinhos, que tornam a produção irresistível.

A melhor definição vem de Elle Fanning: “Não é comédia, não é drama, está bem no meio. Parece a vida real, com personagens com quem eu gostaria de conviver”, afirma a intérprete da personagem-título, aqui assinando também como produtora-executiva.

A adaptação do romance homônimo de Rufi Thorpe (no Brasil, lançado pela Rocco) leva a assinatura de David E. Kelley. Nome de prestígio na TV convencional (“Ally McBeal” e “Chicago Hope” são dele), assumiu alguns dos maiores sucessos da era do streaming, como “Big little lies” e “Acima de qualquer suspeita”.

Kelley trouxe, a reboque, outros grandes para o elenco. A começar por Nicole Kidman, também produtora-executiva, fazendo uma participação de luxo. E Michelle Pfeiffer, sua mulher. Casados há mais de 30 anos, os dois trabalham juntos pela primeira vez.

Elle Fanning é Margo Millet, universitária criada pela mãe solteira Shyanne (Michelle Pfeiffer). Divide apartamento com três colegas, uma delas Susie (Thaddea Graham). Doce e firme, Elle quer ser escritora – talento tem de sobra.

Mãe solteira, Shyanne (Michelle Pfeiffer) acolhe a filha Margo, que também vai assumir sozinha a criação do filho Apple TV/divulgação

Ex-garçonete da Hooters (cadeia de restaurantes cuja marca são as atendentes sensuais de shortinho curto), Shyanne foi a melhor mãe que pôde. Continua linda, tanto que não dispensa um procedimento estético. Está em um relacionamento sério com Kenny (Greg Kinnear), homem devoto que pouco sabe sobre o passado dela.

Margo começa um caso com seu professor de literatura (Michael Angarano), casado. Engravida. Ele quer que aborte. Ela resolve seguir em frente. Abandona a faculdade e tem o bebê Bodhi. Sem emprego e dinheiro, ainda recebe a visita do pai, Jinx (Nick Offerman), que não via há anos. Ex-astro de luta livre sem um tostão, acabou de sair da reabilitação. Sem lugar para morar, se oferece para viver com a filha, Susie e Bodhi.

Fantasma Faminto

“A maternidade influencia completamente a criatividade de Margo. Espero que tenhamos capturado a autenticidade de como é ser mãe de primeira viagem”, afirma Elle. Isso porque em dado momento, quando é impossível pagar os boletos, a garota resolve tomar uma atitude. Entra para o OnlyFans, a plataforma de conteúdo sensual adulto.

Cria até uma persona, Hungry Ghost (Fantasma Faminto), para seus vídeos. “Essa personagem é a forma como Margo se sente como mãe. As pessoas da idade dela não são mães, então é uma forma de falar também sobre solidão. Ela se sente uma alienígena. ‘Está pingando leite dos meus seios, meu bebê está fazendo cocô na minha cara. Eu ia ser alguém, estava na faculdade, e agora minha vida virou de cabeça para baixo’”, continua Elle.

“É só um bando de gente imperfeita e complicada tentando fazer o melhor que pode com o que tem. Eles se amam e, no fim das contas, é isso que importa”, afirma Michelle Pfeiffer. “Um dos principais temas da série é: não julgue as pessoas pela aparência. Todos lidamos com os mesmos problemas com os filhos, conosco mesmos, com o vício em drogas. Tudo isso é universal”, acrescenta.

Cada episódio acompanha um perrengue na vida de Margo e daqueles que a cercam. Jinx, o pai ausente, talvez seja o mais frágil dos personagens. “Adoro como ele é trágico e cômico. O desejo dele por Shyanne é tão forte. Está com o coração partido, arrependido. Sabe que poderia tê-la tido, mas falhou por causa dos próprios erros”, afirma Offerman.

Para fazer o papel, o ator ganhou músculos e trabalhou com um professor. “Tivemos um ótimo treinador, Chavo Guerrero (da terceira geração dos Guerrero, família mexicana-americana célebre na luta livre profissional). Foi maravilhoso, porque ele foi como um treinador de futebol americano, ensinando todas as partes violentas, mas também como um professor de balé, pois havia graça e elegância. E foi um professor de atuação, me ensinando a interpretar o vilão e o mocinho”, diz. Na luta profissional, os dois oponentes assumem esses papéis antagônicos.

Pois Offerman ainda lutou com Nicole Kidman. A atriz interpreta a antiga companheira de ringue de Jinx. “Foi muito assustador, pois ela é muito alta. Mas divertido também. Nunca imaginei que faria qualquer cena com Nicole, muito menos com ela me vencendo no ringue”, comenta o ator.

Nicole Kidman é atração dos ringues de luta livre em 'Margo está em apuros' Apple TV

Entre a protagonista e seus pais, o filme consegue fazer rir bastante com Susie, a estranha melhor amiga de Margo. Fã de luta livre – e de Jinx acima de tudo –, leva um susto quando descobre que o ídolo vai morar na casa dela.

“Susie e Jinx, meio que excluídos socialmente, acabam se encontrando. Formam uma família ou um lar acidental para Margo. Adoro a maneira como os dois se reconhecem como aliados para cuidar dela e do bebê. Todo mundo deveria procurar uma família dessa forma”, diz Thaddea Graham.

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“MARGO ESTÁ EM APUROS”

• A série estreia hoje (15/4), na Apple TV, com três dos oito episódios. Novos capítulos às quartas-feiras, até 20 de maio.