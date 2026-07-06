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Marcos Oliveira continua internado após cirurgia

Ator se recupera da cirurgia realizada para tratar infecção na região do períneo

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LS
LUAN SANTOS
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Repórter
06/07/2026 18:06

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Em uma entrevista recente, Marcos Oliveira revelou que Tatá custeava seu plano de saúde antes de ele se mudar para o Retiro, onde agora terá assistência médica própria.
Em uma entrevista recente, Marcos Oliveira revelou que Tatá Werneck custeava seu plano de saúde antes de ele se mudar para o Retiro, onde agora terá assistência médica própria. crédito: SBT/João Raposo

O ator Marcos Oliveira segue internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, enquanto se recupera da cirurgia realizada para tratar uma infecção na região do períneo.

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A alta médica ainda depende da resposta do organismo ao tratamento com antibióticos. Em conversa com o UOL, Rose Scalco, amiga e advogada do ator, informou que Marcos permanecerá hospitalizado até concluir o tratamento com antibióticos intravenosos.

"A princípio, ficará internado até o fim do antibiótico, que tem que ser injetável", disse Rose Scaldo.

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Segundo Rose, o ator também está passando por novos exames para acompanhar a evolução do quadro clínico. O objetivo é verificar se os antibióticos estão sendo eficazes no combate à infecção no períneo, que motivou a cirurgia realizada na quinta-feira (2/7). A expectativa é de que Marcos permaneça internado até o fim desta semana.

Cida Cabral, diretora do Retiro dos Artistas, instituição onde o ator mora, afirmou que a recuperação ocorre dentro do esperado. "A cirurgia foi bem-sucedida, mas a observação é necessária", disse ao UOL.

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Conhecido por interpretar o Beiçola em "A grande família", Marcos foi submetido à cirurgia após ser diagnosticado com uma infecção no períneo. Em vídeo publicado nas redes sociais logo após o procedimento, o ator contou que enfrentava fortes dores antes da operação. "Era muita dor e muito sofrimento", relatou.

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