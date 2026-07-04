Livraria Aletria realiza o Encontrão da Leitura Silenciosa

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Uma hora para ler, em silêncio e em grupo. É esta a proposta do Encontrão da Leitura Silenciosa, que terá sua primeira edição neste sábado (4/7), na Livraria Aletria, na Savassi. Das 10h às 11h, o público – crianças e adultos – poderá se dedicar a um livro. Depois, o microfone será aberto para quem quiser comentar a história que leu.



“Livros são universos muito particulares. Acho também que cada um de nós é um universo inteiro para que fiquemos restritos a uma tela só. (O projeto) É para tentar sair desse espaço-tempo tão estranho diante do celular, em que passamos o dedo indefinidamente. A ideia é conhecer pessoas, trocar ideias, enfim, socializar”, afirma Rosana Mont’Alverne, editora da Aletria.



O encontro em BH, que pode vir a se tornar mensal, se espelha em iniciativas mundo afora, como o Silent Book Club, em Nova York, o Rolê dos Livros, em São Paulo, e o Leituraço no Caribrejo, no Rio de Janeiro. A iniciativa integra a campanha “Mais livros, menos telas”, criada pela Aletria. “As pessoas também podem fazer ações nesse sentido no seu espaço, na sua livraria. Vamos ver se o povo aguenta ficar ao menos uma hora sem celular”, diz Rosana.



O participante pode levar o próprio livro de casa, pegar emprestado na livraria ou então comprá-lo. “Se as pessoas se aproximarem da boa literatura e também umas das outras, vão ver quanto lixo digital consomem sem perceber”, comenta. Editora da Aletria, há 21 anos dedicada à literatura infantil e juvenil, Rosana inaugurou, no final de 2025, a livraria de mesmo nome. Ainda que 80% do acervo seja dedicado a crianças e adolescentes, há também muito livro para adultos, escolhidos pela livreira Lara Borba.



Além do Encontrão, a Aletria planeja, para agosto, a primeira edição do Clube do Livro para Bebês. Poderão participar crianças (com seus respectivos pais ou responsáveis) de até 3 anos. Haverá uma pessoa mediando o encontro. “Represento mais de 50 editoras infantis, então existem muitos livros para bebês. A criança fica no tapete brincando e explorando. Queremos abrir a possibilidade para que essa ação seja realizada pelas pessoas em casa também.”



Livro em rimas

Rosana Mont’Alverne lançou há pouco o livro “É agora, José!”. O personagem-título é um menino que se sente ignorado porque os adultos próximos a ele só ficam ao celular. Ilustrada por Juão Vaz, a história foi escrita baseada no limerique.

Criado no século 19, é um poema com cinco versos em que o primeiro, o segundo e o quinto rimam entre si e o terceiro e o quarto rimam entre si. “Não basta ter o estilo, a história inteira tem que ser contada em um único poema”, explica Rosana. Ela criou vários, com todos os versos com oito sílabas.

“É um exercício superlegal fazer rima e poema, que te desconecta totalmente. A poesia tem o poder de te levar para longe”, diz ela.

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ENCONTRÃO DA LEITURA SILENCIOSA

Neste sábado (4/7), a partir das 10h, na Livraria da Aletria (Rua Cláudio Manoel, 1.034, Savassi). O espaço ficará aberto das 9h às 14h. Entrada franca.