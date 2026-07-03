Hahaha leva o ECA para a praça de Santa Tereza

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Às vésperas dos 36 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), comemorados em 13 de julho, o Instituto Hahaha promove duas apresentações gratuitas da peça “Tá no Estatuto!” neste fim de semana, na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza. As sessões serão realizadas no sábado (4/7), às 16h, e no domingo (5/7), às 10h30.

Com direção e dramaturgia de Vinícius de Souza e direção musical de Gladson Braga, a montagem transforma o instrumento de garantia dos direitos da infância e da adolescência em experiência divertida e participativa. Música, dança, improviso e palhaçaria conduzem o público por seis capítulos do ECA.

A narrativa é conduzida pela palhaça Dodote Bololô (Margareth Serra), que tenta organizar assembleia para explicar o que é o estatuto. Cofundador do Instituto Hahaha e integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eliseu Custódio diz que o objetivo da peça é ampliar o conhecimento da população sobre o ECA.

“Queremos divulgar amplamente o estatuto para crianças, pais e, principalmente, para os cuidadores. Abrimos em praça pública a divulgação dos direitos para que as pessoas saibam que existe legislação que protege crianças e adolescentes, garantindo seu desenvolvimento integral”, afirma.

Para isso, a companhia aposta na linguagem que marca sua trajetória. “A palhaçaria permite falar de temas importantes de outra forma, com leveza e ludicidade. É uma maneira diferente de chegar às pessoas e promover reflexão sem perder o humor”, explica Custódio.

Há 14 anos o Hahaha utiliza a arte da palhaçaria como ferramenta de cuidado e promoção de direitos. O trabalho começou em alas pediátricas de hospitais, levando atividades culturais para crianças internadas.

“O instituto nasce nos hospitais, onde muitas crianças ficam privadas de arte e cultura. Com o tempo, percebemos que nossa principal matéria-prima é o encontro entre as pessoas”, conta.

Além da atuação em unidades de saúde, o grupo desenvolve projetos em instituições de longa permanência voltadas para idosos, centros municipais de educação infantil, escolas e equipamentos da assistência social.

Montada em 2025, “Tá no Estatuto!” já percorreu as nove regionais de Belo Horizonte com apresentações gratuitas em parques e praças, além de passar por escolas da capital.

“TÁ NO ESTATUTO!”

Direção e dramaturgia: Vinícius de Souza. Com Dodote Bololô (Margareth Serra). Sábado (4/7), às 16h, e domingo (5/7), às 10h30, na Praça Duque de Caxias, Santa Tereza. Acesso gratuito.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> DELÍRIO COLETIVO

“Atacama”, peça de formatura do Delírio Coletivo de Teatro, turma da noite do curso técnico em teatro do Cefart, fica em cartaz até a próxima sexta-feira (10/7) na Funarte (Rua Januária, 68, Centro), às 20h. A montagem acompanha imigrantes que tiveram terras vendidas e embarcam em jornada que culmina no Deserto do Atacama. Neste domingo (4/7), o horário muda para 14h, devido ao jogo do Brasil na Copa. Entrada franca, com ingressos distribuídos na bilheteria da Funarte uma hora antes da sessão.



>>> CIA 5 SÓ

O Teatro Espanca (Rua Aarão Reis, 542, Centro) recebe neste sábado (4/7), às 19h30, sessão única e gratuita do novo espetáculo da Cia 5só, dirigido por Thamara Selva. “A poesia concreta de cidades e corpos soterrados” discute as contradições da vida na capital mineira. Ingressos devem ser retirados no local no dia da apresentação.



>>> DANÇA

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Cem alunos da escola de dança do Cefart participam dos espetáculos “Cosmos” e “Todo mundo é um mundo”, nesta sexta-feira (3/7), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). As montagens celebram a criação, a diversidade e os encontros entre diferentes universos. Entrada franca, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla e na bilheteria do Palácio das Artes.