Harvey Weinstein é internado após insuficiência cardíaca

Harvey Weinstein, o ex-produtor de Hollywood que enfrenta na Justiça acusações de estupro, foi internado num hospital em Nova York depois de sofrer uma insuficiência cardíaca, de acordo com o site TMZ.

Ele estava na prisão de Riker's Island há duas semanas quando, devido a uma pneumonia, seu coração falhou. Weinstein estava detido no complexo penitenciário do Queens, aguardando sentença em setembro por uma condenação por agressão sexual em 2025. Ele teve vários problemas de saúde na prisão nos últimos anos.

Neste último episódio, segundo o TMZ, Weinstein estava com dificuldades para respirar e as autoridades o levaram às pressas para o hospital Bellevue, em Manhattan. Ele estaria recebendo tratamento nesta casa de saúde desde então e já estaria melhor, mas ainda não totalmente fora de perigo.

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Weinstein virou o símbolo do movimento #MeToo, sendo condenado em 2020 por estupro e ato sexual criminoso com uma sentença de 23 anos. Em 2022, Weinstein foi condenado em Los Angeles por estupro e agressão sexual, e recebeu uma sentença de 16 anos. Mas sua condenação em Nova York foi anulada em 2024, embora ele tenha sido condenado novamente por agressão sexual em um novo julgamento em 2025.