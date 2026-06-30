Releitura tecnológica de 'Antígona' estreia nesta terça (30/3) em BH

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Em seu primeiro trabalho como diretora e dramaturga, a atriz Bárbara Martins, graduanda em teatro pela Escola de Belas Artes da UFMG, quis experimentar o cruzamento de linguagens. Em “O destino de Antígona”, adaptação da tragédia de Sófocles em cartaz desta terça (30/6) a quinta-feira (2/7), às 19h30, na Funarte-MG, a ação no palco dialoga com imagens gravadas em locações externas, projetadas em telão, e até com as redes sociais.



A montagem reimagina a Tebas da Grécia Antiga como cidade subterrânea e tecnológica de Minas Gerais, em um futuro pós-apocalíptico. De luto pela morte trágica dos pais, Édipo e Jocasta, a princesa Antígona desafia a autoridade do tio, Creonte, que a proíbe de sepultar o irmão Polinices, morto em batalha pelo trono do reino.



A ideia veio quando, após reler “Antígona”, Bárbara foi a um enterro. “Em dado momento do velório, a viúva sacudiu com vigor, junto das filhas, a bandeira do time para o qual ela e o marido torciam. Vi Antígona ali. Ainda hoje esta personagem existe em várias mulheres, que carregam a força de honrar quem amam. O que presenciei no velório virou parte do espetáculo, na cena gravada em que a protagonista sacode a bandeira de Tebas em homenagem ao irmão morto. Para mim, não importa tanto o mito grego, mas a representação das mulheres”, destaca.



Enquanto se desenrola a ação no palco, cenas gravadas no Quilombo do Açude, em Jaboticatubas, na região metropolitana de BH, são projetadas em uma grande tela, ampliando o universo ficcional de Tebas. Simultaneamente, câmeras operadas ao vivo capturam a interpretação dos atores em closes e planos-detalhe, exibindo-os em tempo real nos monitores e na projeção.



Os personagens da família real ganharam perfis no Instagram, nos quais vêm sendo apresentados o cotidiano, os conflitos e as disputas políticas da corte subterrânea, há cerca de um mês. Bárbara explica que o projeto já surgiu híbrido, o que decorre de sua formação como atriz voltada para teatro e produção audiovisual.



“Quis misturar as duas linguagens, até para entender até que ponto é teatro, até que ponto é cinema e até que ponto é uma terceira coisa. Já trabalhei com artistas da música, produzindo conteúdo, então pensei em incluir as redes sociais como forma de apresentar os personagens e um pouco da história antes da estreia”, diz.

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Bárbara Martins protagoniza a montagem, no papel de Antígona, dividindo o palco com os atores Ariel Vizotto, Glauco Gomes, Lucas Alabard, Rudá Gonçalves e Thaylline Souza. A parte cinematográfica conta com o reforço da veterana Carlandréia Ribeiro, no papel da avó que vive no Quilombo do Açude e faz as vezes do oráculo Tirésias, que alerta o rei Creonte sobre a tragédia que se anuncia.