Primeiras imagens das gravações da cinebiografia dos Beatles anima fãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A nova aposta de Hollywood para contar a história dos Beatles ganhou suas primeiras imagens de bastidores e já provocou entusiasmo entre os fãs da banda britânica.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan foram fotografados juntos pela primeira vez caracterizados como os integrantes do grupo durante as gravações do ambicioso projeto comandado pelo diretor Sam Mendes.

As imagens foram registradas em Barcelona, na Espanha, onde a produção recria momentos marcantes da trajetória do quarteto de Liverpool. Em uma das cenas, os atores aparecem em uma sacada acenando para uma multidão, em uma referência ao episódio ocorrido em fevereiro de 1964, quando os Beatles surgiram na varanda do Hotel Deauville, em Miami Beach, cercados de fãs.

Nos registros divulgados, Dickinson surge como John Lennon, Mescal interpreta Paul McCartney, Quinn dá vida a George Harrison e Keoghan assume o papel de Ringo Starr.

Os quatro aparecem com os tradicionais cortes de cabelo dos anos 1960, ternos escuros e óculos característicos da época. Em outra imagem, o grupo é visto ao lado de um comandante de embarcação, embora a produção ainda não tenha revelado detalhes sobre o contexto da sequência.

Segundo o "TMZ", será a primeira vez que uma produção audiovisual terá acesso completo a histórias autorizadas e aos direitos musicais dos Beatles. A iniciativa conta com o aval dos integrantes vivos da banda e das famílias de Lennon e Harrison.

Batizada de "The Beatles: um evento cinematográfico em quatro filmes", a produção será composta por quatro longas-metragens interligados, cada um centrado na perspectiva de um integrante da banda. Os filmes serão dirigidos por Sam Mendes, vencedor do Oscar por "Beleza americana" e responsável por "1917", em parceria com a Sony Pictures Entertainment e a Apple Corps Ltd., empresa que administra o legado do grupo.

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Embora a estreia esteja prevista apenas para abril de 2028, as primeiras imagens já aumentaram a expectativa em torno do projeto.