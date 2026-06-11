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MÚSICA

Gabriel Guedes lança hoje o disco 'Sambas do Godofredo'

Álbum traz composições de Godofredo Guedes, pai de Beto Guedes, autor de 'Cantar' e 'Casinha de palha'. Lançamento será nesta quinta (11/6), em Santa Tereza

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Estado de Minas
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Estado de Minas
Repórter
11/06/2026 04:00 - atualizado em 11/06/2026 07:36

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Gabriel Guedes e a filha Julia Guedes tocam teclado
Gabriel Guedes com a filha Julia, cantora e representante da quarta geração da talentosa família musical de Montes Claros crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O cantor e compositor Gabriel Guedes lança nesta quinta-feira (11/6) o álbum “Sambas do Godofredo”, reunindo composições de seu avô e pai de Beto Guedes. Gabriel faz show às 20h30, no Madalena, em Santa Tereza. O repertório do disco e do show “resgata histórias, afetos e sonoridades”, diz ele.

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“Sambas do Godofredo” traz “novas interpretações, arranjos cuidadosos e leitura contemporânea de canções marcadas pela poesia e pela identidade musical mineira”, adianta o neto do autor de “Cantar”, gravada por Caetano Veloso, Paulinho Pedra Azul, Cristina Buarque, Paula Toller e Tavinho Moura, entre muitos outros. 

É aquela valsa delicada dos versos “cantando/ aos acordes do meu violão/ é que mando depressa ir-se embora/ a saudade que mora no meu coração”.

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Outra joia do cancioneiro de Godofredo Guedes (1908-1983) é o choro “Belo Horizonte”, gravado por Beto Guedes em seu álbum de estreia, “A página do relâmpago elétrico”, lançado em 1977. A bela toada “Casinha de palha” fez parte de discos de Pena Branca, Beto Guedes e de Paulinho Pedra Azul.

Homenagem tocante ao patriarca dos Guedes foi feita por Wagner Tiso e Paulinho Pedra Azul, que dedicaram um álbum às composições dele, lançado em 2000. O repertório reuniu “Cantar”, “Seresteiro”, “Um sonho”, “Trabalhador honesto”, “Casinha de palha” e “Noite sem luar”, entre outras canções.

Clarinetista e saxofonista, o autodidata Godofredo também era pintor e desenhista. Talentoso artesão, construía instrumentos de corda. Baiano, viveu em Montes Claros, no Norte de Minas, e deixou como legado a criativa família de músicos, formada pelo filho Beto, os netos Gabriel e Ian e a bisneta Julia, que vem chamando a atenção na cena contemporânea de BH.

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"SAMBAS DO GODOFREDO"

Lançamento do álbum de Gabriel Guedes. Nesta quinta-feira (11/6), às 20h30, no Madalena (Rua Silvianópolis, 328, Santa Tereza). 

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