Projeto Fé e Festa promove concerto de música sacra neste domingo (31/5)
Coral Cidade dos Profetas e orquestra Garoto Cidadão vão se apresentar em igreja histórica de Santana do Paraopeba, distrito de Belo Vale
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Fé e Festa, projeto do Coral Cidade dos Profetas, de Congonhas, engloba concertos e atividades junto ao público e músicos ligadas à música colonial mineira. Neste domingo (31/5), o grupo vai se apresentar em Santana do Paraopeba, distrito de Belo Vale, ao lado da orquestra do Projeto Garoto Cidadão, da Fundação CSN.
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O concerto está marcado para as 16h, na Igreja Nossa Senhora de Santana, erguida no século 18. Inspirado na devoção mariana, o repertório contará com as peças 'Tota pulchra es Maria', de autoria desconhecida, e 'Magnificat', de Manoel Dias de Oliveira.
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O projeto oferece encontros de formação abertos ao público, alternando ensaios abertos do coral com palestras de pesquisadores da Universidade Federal de São João del-Rei (USFJ), Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e Universidade Estadual Paulista (Unesp). O primeiro foi realizado na última quinta-feira (28/5), em Belo Vale. No segundo semestre, a agenda prossegue nas cidades de Congonhas e Moeda.
"A música colonial mineira não é um patrimônio distante, cabe a nós levá-la a quem pode se surpreender com ela", afirma José Herculano Amâncio, regente do coral.
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'Estar junto do Coral Cidade dos Profetas é a confirmação de que a arte nos leva a lugares de valorização da história, da cultura e de Congonhas", diz Renata Baia, coordenadora do Projeto Garoto Cidadão.